Trboveljski svetniki potrdili reorganizacijo gasilstva

Da gre le za reorganizacijo in ne ukinitev gasilstva je trboveljska županja Jasna Gabrič zagotovila že prejšnji teden. V skladu z načrti bodo tako poklicni gasilci poslej namesto v sklopu Gasilskega zavoda Trbovlje kot poklicno jedro delovali v sklopu omenjenega prostovoljnega društva. Gasilstvu bo trboveljska občina še naprej namenjala enako višino sredstev, torej 618.000 evrov letno, vendar jih bodo enakomerneje razporedili med poklicne in prostovoljne gasilce."S tem bo zagotovljena boljša opremljenost tako prostovoljnih kot poklicnih gasilcev, posledično pa tudi boljša varnost naših občanov. Še naprej bomo torej imeli poklicne gasilce, kljub dejstvu, da jih nima več kot 180 slovenskih občin," je poudarila županja.

Po zagotovilih občine bo z načrtovano reorganizacijo čez dan, torej od 6.30 do 22. ure, ko se zgodi več kot 83 odstotkov vseh intervencij, na voljo več gasilcev, kot jih je bilo dolej, v nočnem času, ko se zgodi manj nesreč, pa bo izvozni čas kljub reorganizaciji ostal v okviru zakonskih predpisov. Hkrati bo z novim sistemom v primerih večjih intervencij zaradi boljše opremljenosti usposobljenih in primerno opremljenih več gasilcev, kot jih je bilo doslej.

Na občini so še dodali, da želijo z reorganizacijo kar najbolj optimalno unovčiti sredstva, ki so namenjena gasilstvu v občini."Varnost ljudi je na prvem mestu, zato nikakor ne bi dopustili, da bi s spremembami znižali njihovo varnost, kot namigujejo nekateri. Gre za sistem, ki več kot odlično deluje v občinah, večjih od naše, zato ne vidimo razloga, zakaj ne bi bilo tako tudi pri nas,"menijo v vodstvu trboveljske občine.

Predlaganemu sklepu so nasprotovali v svetniških skupinah SDS, Liste DNK Trbovelj, Levice in DeSUS, a jih je 14 svetnikov županjine liste preglasovalo, medtem ko so se svetniki SD vzdržali. Svetniki so bili z gradivom seznanjeni šele na seji, ko so z omenjeno točko razširili dnevni red.

Iz svetniške skupine SDS so sporočili, da so opozicijski svetniki v dolgi razpravi opozarjali predvsem na to, da gre za prehitro potezo županje. Ta naj nikoli prej ne bi opozarjala na veliko število nadur, ki naj bi bile največji problem in povod za ukinitev zavoda. Vendar je Gabričeva vztrajala na stališču, da je prostovoljno gasilstvo v Trbovljah zastalo na račun poklicnih gasilcev in da je čas za reorganizacijo. "Žal je tudi tokrat glasovalni stroj naredil svoje, mi pa samo upamo, da ne pride do kakšnih hujših nesreč, ko se bodo krivci za ukinitev javnega zavoda zavedli svojih dejanj, a bo žal prepozno. Do takrat pa kličemo na pomoč," so še sporočili iz opozicijske SDS.

Predsednik Sindikata poklicnega gasilstva Slovenije Aleksander Ogrizekje na nedavni novinarski konferenci dejal, da je napad vodstva občine na trboveljske poklicne gasilce tudi napad na vse poklicne gasilce v Sloveniji.