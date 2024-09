Trbovlje: Zaradi pomanjkanja kadra zaprli pediatrični in porodni oddelek

Kot je poročala Televizija Slovenija , so v trboveljski bolnišnici zaradi pomanjkanja osebja začasno zaprli dva oddelka. V bolnišnici se že dlje časa srečujejo s kadrovsko stisko. Kot so v bolnišnici pojasnili za 24ur.com, imajo trenutno zaposleni le 1,2 pediatrinji, od tega je pediatrinja, ki je edina zaposlena za polni delovni čas, trenutno odsotna zaradi bolezni.

Pri zagotavljanju neprekinjenega zdravstvenega varstva si že dalj časa pomagajo s pogodbenimi sodelavci, od katerih pa je bil eden izmed njih prav tako odsoten zaradi bolezni. Tako jim kljub trudu v tem tednu ni uspelo zapolniti vrzeli. Kot zagotavljajo, je bilo za vse bolnike ustrezno poskrbljeno, saj so bili odpuščeni v domačo oskrbo, v primeru potrebe po nadaljevanju zdravljenja pa so bili premeščeni v druge ustanove: Splošno bolnišnico Celje, Splošno bolnišnico Novo mesto in UKC Ljubljana. V primeru potrebe po sekundarni obravnavi s strani pediatra ali potrebe po hospitalizaciji otrok se paciente napoti v UKC Ljubljana ali SB Celje, enako velja tudi za porodnice, so pojasnili. Ambulantna dejavnost pediatričnega oddelka poteka nemoteno tudi v tem tednu: kardiološka, nefrološka in alergološka ambulanta bodo v tem tednu izvedene in vse, ki imajo termin naprošajo, da se pregleda udeležijo.