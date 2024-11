Najvišji dimnik v Evropi, rudniški rovi, granadirmarš in Perkmandeljc

Ko razmišljamo o tem, v kateri konec naše države bi se odpravili na izlet, verjetno redkokdo pomisli na Trbovlje. Marsikdo namreč žal sploh ne ve, kaj vse to Zasavsko mesto ponuja. Kako je bilo videti staro rudarsko stanovanje, kako so delovale rudarske kolonije in kako je v temnih rovih rudnika? Odgovori se skrivajo v Trbovljah, ki se hkrati ponašajo z najvišjim dimnikom v Evropi. Po besedah direktorja HSE EDT ga bodo v prihodnosti še nadgradili z razglednimi ploščadmi in zipline-om na bližnji hrib. Gotovo pa tudi lačni ne boste - že poznate funšterc, granadirmarš, Zasavsko jetrno klobaso in Trojanski krof?

OGLAS

Če se boste sprehodili čez ozko, več kot sedem kilometrov dolgo trboveljsko dolino, se ne čudite, če boste na ulici slišali kakšno kletvico. Brez skrbi, nihče se ne krega in nihče se ne jezi, "mat kurba" je za domačine praktično pozdrav, povezovalni stavek. "To je pri nas čisto normalno, mene je tudi profesorica slovnice tako pozdravila," je povedala Marija Ija Čop, ki nas je sprejela v osrčju Posavskega hribovja. Ste vedeli, da je o kletvicah in psovkah v Trboveljskem govoru napisana celo nagrajena magistrska naloga? V naši mali državi imamo veliko narečij, vsak, ki bi se želel naučiti zasavščine pa si lahko pomaga tudi s Slovarjem zasavskega knjižnega jezika, ki ga lahko najdete v trboveljskem muzeju.

Zasavje je geografska in statistična regija v osrednji Sloveniji, ki obsega hribovit svet ob reki Savi med Ljubljansko kotlino in Panonsko nižino v Posavskem hribovju. Glavno središče regije in največje mesto v Zasavju so Trbovlje. Regionalna središča oziroma občine so poleg omenjenih Trbovelj še Hrastnik, Litija in Zagorje ob Savi.

Med zelenimi hribi sicer najdemo izjemno bogato industrijsko dediščino. V preteklosti so Trbovlje zaznamovali številni industrijski obrati, predvsem pa rudarstvo. V 19. stoletju so namreč našli premog in ga že leta 1804 pričeli kopati, kraj je bolj pomemben postal slabih 50 let kasneje, ko je dobil železnico, ki povezuje Celje in Ljubljano. Čeprav marsikdo danes ob besedi Trbovlje še vedno pomisli zgolj na industrijo, mesto v zadnjih letih dobiva prijaznejši obraz in postaja tudi turistično zanimivejše. Številni industrijski obrati, rudnik in termoelektrarna so danes namreč zaprti, kar pa je odprlo možnost, da jih obiščemo. Kako so živeli rudarji, kako naporno je bilo delo in "kdo za vraga" je Perkmandeljc? Odgovore lahko najdemo v starem rudarskem stanovanju, v rudarskih kolonijah ali med pohodom po rovih Trboveljskega rudnika.

Perkmandeljc je škrat, ki je rudarjem kradel malico in jim nagajal med delom. FOTO: 24ur.com icon-expand

Občina je sicer veliko pozornosti namenila tudi sodobnim tehnologijam, preizkusite lahko denimo brezplačno aplikacijo Knap-on, ki vas vodi od znamenitosti do znamenitost, za bolj aktivno doživetje pa lahko med potjo rešujete razne naloge in izzive. Ustvarili so sobo pobega - pobeg iz rudnika, pripravili pa so tudi virtualna očala za ogled Muzeja rudarstva 4. dritl in pa virtualni vzpon na najvišji dimnik v Evropi. Bi plezali po 360-metrskem dimniku? Znamenitost, ki ne bi smela ostati spregledana, je 360-metrski dimnik Termoelektrarne Trbovlje. S svojo višino je najvišja zgradba v Sloveniji, hkrati pa najvišji dimnik v Evropi in sedmi najvišji na svetu. Na mestu prejšnjega, zgolj 80 metrov visokega dimnika, so ga zgradili leta 1976. Projektiralo ga je nemško podjetje Karrena, pri gradnji pa so sodelovali tudi slovenski in bosanski gradbeni strokovnjaki. Zasnovan je tako, da bi prenesel potres do 10. stopnje po Mercallijevi lestvici, ob močnem vetru pa pri vrhu niha do skoraj enega metra.

icon-expand FOTO: 24ur.com

icon-expand FOTO: 24ur.com

icon-expand FOTO: 24ur.com

icon-expand FOTO: 24ur.com

icon-expand FOTO: 24ur.com

icon-expand FOTO: 24ur.com

icon-expand FOTO: 24ur.com











Trboveljski dimnik icon-picture-layer-2 1 / 7

Lahko bi rekli, da je dimnik magnet za adrenalinske navdušence, ki se kljub prepovedi želijo povzpeti nanj. Ob vznožju dimnika lahko vidimo tudi izobešene športne predmete, ki so jih tja postavili v čast zlatima športnikoma iz OI v Tokiu leta 2021 - kolesarju Primožu Rogliču in pa plezalki Janji Garnbret, ki je s plezalcem Domnom Škoficem dimnik tudi preplezala. Nanj so se sicer povzpeli tudi člani skupine Dunking Devils in pripravili osupljive posnetke z vrha.

icon-expand FOTO: 24ur.com

icon-expand FOTO: 24ur.com

Trboveljski dimnik icon-picture-layer-2 1 / 2

Kot kaže, se potenciala dimnika lastniki dobro zavedajo. Direktor HSE EDT Ervin Renko pravi, da je že narejena idejna zasnova za nadgradnjo, ki bi privabila turiste. Dimnik je sestavljen iz dveh delov, notranje tuljave, ki ima vseh 360 metrov enak premer (5,5 metra) in pa zunanje tuljave, ki je ob dnu širša, pri vrhu pa se zoža. "Na višini 160 metrov bi naredili prvi izhod, kjer bi bila steklena razgledna ekscentrična ploščad, drugi izhod bi bil na 260 metrih, na 100 metrih med njima pa bi bila plezalna ferata," pripoveduje in dodaja, a bi bila še ena razgledna ploščad tudi na samem vrhu. "Na drugi ploščadi, torej na 260 metrih, pa bi lahko dodali še zipline, ki bi dimnik povezoval s Prapretnim, kjer je zgrajena ena izmed večjih sončnih elektrarn, zraven pa je tudi lokalno konjeniško društvo. Tako da bi to nekako povezali," pravi. Obiskovalci bi se nato od tam po pešpoti vrnili na izhodiščno točko.

icon-expand FOTO: Arhiv Delavskega doma Trbovlje

icon-expand FOTO: Arhiv Delavskega doma Trbovlje

icon-expand FOTO: Arhiv Delavskega doma Trbovlje

icon-expand FOTO: Arhiv Delavskega doma Trbovlje

icon-expand FOTO: Arhiv Delavskega doma Trbovlje

icon-expand FOTO: Arhiv Delavskega doma Trbovlje

icon-expand FOTO: Arhiv Delavskega doma Trbovlje

icon-expand FOTO: Zvezdana Lamovšek

icon-expand FOTO: Matjaž Kirn















Najvišji dimnik v Evropi - Trbovlje icon-picture-layer-2 1 / 9

Renko sicer pravi, da so določeni idejni načrti že narisani, a da morajo naprej počistiti s starimi objekti elektrarne in poiskati resnega investitorja. Kdaj točno se bomo torej lahko spustili z najvišjega dimnika v Evropi tako še ni povsem znano, a Renko upa, da bi investitorja našli do leta 2030. To je sicer dobra novica, ker imamo tako obiskovalci še nekaj časa, da si ogledamo stare prostore termoelektrarne, preden jih dokončno porušijo. Vodnik vas popelje od sobe do sobe in pojasni, kako je potekalo delo. Zdi se, da je vse ostalo natanko tako, kot pred 10 leti, ko so delavci zadnjič prišli na delo. Na steni kontrolne sobe še vedno visi koledar pomanjkljivo oblečenih žensk, ki je delavcem popestril popestril dan.

icon-expand FOTO: 24ur.com

icon-expand FOTO: 24ur.com

icon-expand FOTO: 24ur.com

icon-expand FOTO: 24ur.com

icon-expand FOTO: 24ur.com

icon-expand FOTO: 24ur.com

icon-expand FOTO: 24ur.com











Termoelektrarna Trbovlje icon-picture-layer-2 1 / 7

Poslopje večkrat obiščejo šolske skupine in razna društva, pa tudi zainteresirana javnost. Za obisk je potrebna predhodna najava pri Delavskemu domu Trbovlje, ogled pa izpeljejo, če je prijavljenih najmanj osem oseb. Funšterc, granadirmarš, Zasavska jetrna klobasa in Trojanski krof Ljubezen gre skozi želodec in lahko bi rekli, da se tudi v kraj najlažje zaljubimo, če nam poboža brbončice. V Zasavju, kamor se združujejo Trbovlje, Zagorje in Hrastnik, imajo kar nekaj prepoznavnih jedi, pa tudi več odličnih kuharjev, med njimi je tudi Lojze Čop, ki je pred leti pri 23 postal najmlajši slovenski kuharski mojster. Čopova pravi, da bodo vsak čas v Bruselj oddali dokumentacijo, da bodo zaščitili Zasavsko jetrno klobaso. Postrežejo jo s črno redkvijo. "Črna redkev, to je naš zasavski pršut, ker včasih niso imeli denarja, pa se je redkev narezalo na list," je pojasnila.

Zasavska jetrna klobasa. Hiša domačih okusov Pr Čop - Trboveljske jedi FOTO: 24ur.com icon-expand

Sicer pa boste našli tudi druge vrste klobas, ki jim po domače rečejo "kuonc", postrežejo pa jih tudi v testu. Naročite lahko tudi funšterc, granadirmarš, krumpantoč, ajmoht, pečeni sir šaman, pipče oziroma svaljke, našli pa boste tudi različne jedi z gobami, ki so jih letos, kot pravijo, "vlagali sto na uro".

icon-expand FOTO: 24ur.com

icon-expand FOTO: 24ur.com

icon-expand FOTO: 24ur.com



Hiša domačih okusov Pr Čop - Trboveljske jedi icon-picture-layer-2 1 / 3

"Ne boste verjeli, da v Zasavsko kulinariko spada tudi Trojanski krof. Je bil spor, ker so rekli, da tu niso Trojane. Kulinarika nima mestnih meja, dr. Bogataj je rekel, da krof spada pod Zasavje in mi se tega držimo," je povedala. Tudi žejni ne boste, poskusite lahko "bunkuc" ali "toukuc". "Hruške so se tolkle, iz tega je nastal sok, ki je zavrel in postal alkoholna pijača," pojasnjuje Čopova. Ker v dolini rase ogromno bezga, domačini seveda pripravljajo tudi bezgov sok in bezgovo žganje. "Imamo tudi domače ledene čaje, ki so rjave barve. Mi jim dodamo hibiskus ali šipek, da so lepe rdeče barve, da jih otroci raje pijejo," se je pošalila. Sicer pa boste brez težav našli tudi kavo in jabolčni sok.