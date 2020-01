Trček zaradi majice s prečrtanim križem grozi z izstopom iz Levice

Glasbeniki se v pesmih dotikajo tem, kot so religija, politika in znanost. Njihov logotip - prečrtan križ je upodobljen na številnih majicah, pokrivalih, pa tudi na njihovih glasbenih albumih.

Danes se je na družbenih omrežjih na odziv Levice odzval poslanec Levice Franc Trček , ki je zapisal:’’Kdaj bo že nekdo umaknil Sitarjevo infantilnost z majico z uradnega FB profila stranke? Če prevladuje mnenje, da je to kul, potem je čas, da zapustim Levico. Tisto Levico za katero sem bil dobesedno prvi, dokler ste številni sedeli še na ločenih kupčkih znotraj ZL bevskajoč eni na druge in bili ime problema ter ne del skupne rešitve. Pika! Pri 51 letih starosti res nimam več ne volje, ne časa za to zadevne infantilnosti in tudi ne za sodelovanje z ljudmi, ki mislijo, da je to kul.Seveda to ni moje osamljeno mnenje, to je tudi mnenje številnih podpornikov Levice.’’

Spomnimo

Siter se je sicer na dogodek odzval na družbenih omrežjih:"Bad Religion so kultna punkovska glasbena skupina, ki s svojo kritiko družbi, tudi v delu tradicionalnih in verskih institucij, nastavlja ogledalo in odpira vrata novim političnim in družbenim idejam. Punk, pač. S svojim glasbenim (in akademskim) delom so kovali pot mnogim glasbenim in aktivističnim generacijam. Ker sem sam glasbenik in aktivist, tudi meni.

Majica z logotipom skupine, ki sem si jo nadel v sredo, 29. januarja 2020 in na katero so se odzvali nekateri uporabniki družbenih omrežij, je moj osebni homage delu skupine, njihovem idejno-političnem stališču o vključevalni družbi, družbeni pravičnosti in neposredni demokraciji. Torej politikam, ki jih v ospredje svojega programa postavljamo tudi v Levici,"vsem, ki jih je užalil, sporoča Siter.