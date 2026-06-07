Trčil v odbojno ograjo in se poškodoval

Kot smo že včeraj poročali, se je 23-letni kolesar med spustom z Vršiča proti Kranjski Gori hudo poškodoval. Med spustom je trčil v odbojno ograjo ob cesti in se poškodoval, neuradno tudi po obrazu.

S policijskim helikopterjem so ga odpeljali v ljubljanski klinični center. Neuradno smo izvedeli, da poškodbe niso hujše, zato so ga že izpustili v domačo oskrbo.

Cesta je bila v času kolesarske prireditve Goni pony na Vršič, pod okriljem Red Bulla, z izdanim dovoljenjem upravnega organa zaprta za javni cestni promet. Policisti sicer nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah dogodka. Po podatkih, s katerimi policija trenutno razpolaga, pa nesreče ne obravnavajo kot kaznivo dejanje.