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Slovenija

Trčil v odbojno ograjo in se poškodoval

Ljubljana, 07. 06. 2026 19.31 pred 23 minutami 1 min branja 2

Avtor:
Barbara Bašić
Kolo

23-letni kolesar je pri spustu z Vršiča padel in se poškodoval. Po prvi oskrbi na kraju nesreče ga je helikopter prepeljal v ljubljanski klinični center. Na vršiški cesti je sicer včeraj potekal vzpon s kolesi pony na najvišji cestni prelaz v državi.

Kot smo že včeraj poročali, se je 23-letni kolesar med spustom z Vršiča proti Kranjski Gori hudo poškodoval. Med spustom je trčil v odbojno ograjo ob cesti in se poškodoval, neuradno tudi po obrazu.

S policijskim helikopterjem so ga odpeljali v ljubljanski klinični center. Neuradno smo izvedeli, da poškodbe niso hujše, zato so ga že izpustili v domačo oskrbo.

Cesta je bila v času kolesarske prireditve Goni pony na Vršič, pod okriljem Red Bulla, z izdanim dovoljenjem upravnega organa zaprta za javni cestni promet. Policisti sicer nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah dogodka. Po podatkih, s katerimi policija trenutno razpolaga, pa nesreče ne obravnavajo kot kaznivo dejanje.

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KOMENTARJI2

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biggie33
07. 06. 2026 20.02
En nasvet.. če padete s kolesom in se poskodujete, morate reči, da se je zgodilo pri sestopu iz kolesa.. drugače vam bodo še kazen napisali.. tudi zaradi zavarovalnice je bolje..
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jaka
07. 06. 2026 20.00
Tukaj je krivda organizatorja, ki se je zavedal, da zavore Pony koles res niso bile konstruirane za 800 meterska spuste.
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0 0
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