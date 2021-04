Trda koža na petah se poslavlja – brusilnik za pete s sesanjem!

Problem navadnih brusilnikov za pete je to, da za sabo pustijo pravo svinjarijo . Zato smo si do zdaj za odstranjevanje trde in stare kože na podplatih vedno morali vzeti čas in ta postopek opraviti v kopalnici ali v profesionalnih salonih.

Spodaj pa si lahko ogledate še par mnenj uporabnikov brusilnika za pete Loco Foot Grinder , ki so se že na lastne oči (in noge) prepričali o rezultatih:

Ana iz Idrije: Teh naprav za pedikuro je kar nekaj ampak ta je edini pri katerem sem zasledila to funkcijo sesanja in ta me je res navdušila! Dokler urejaš pete avtomatično potegne ostanke notri z njim pa lahko tudi posesaš okoli. Res dobra ideja in super izdelek vse pohvale.

Nataša iz Ljubljane: Prav super naprava! Ful sem vesela, da sem našla nekaj, kar mi ustreza, prej sem imela stalno poškodovane pete in so bile suhe, ne glede na to, koliko sem jih mazala s kremami, zdaj pa ste rešili to mojo veliko težavo in hvala za to.

>> KLIKNITE TUKAJ, če želite tudi vi pričakati toplejše dni brez razpokane in stare kože na podplatih <<