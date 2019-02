'Trdimo, da ni niti enega odstotka možnosti, da bi se tak požar lahko ponovil'

Kljub prizadevanjem občine in prebivalcev, da bi Kemis 'izgnali' iz Vrhnike, je tovarna ponovno zagnala dejavnost zbiranja in priprave nevarnih in nenevarnih odpadkov za prevzem pri končnih predelovalcih. Z delom lahko nadaljujejo, ker so sanirali tovarno in izpolnili okoljevarstvene pogoje. A tako domačini kot občina podjetju ne zaupajo več, saj je bil požar maja 2017, ki je povzročil ekološko škodo, le pika na i.

FOTO: Miro Majcen

Vrhniški zbiralec odpadkov Kemis je proizvodnjo zaustavil po požaru maja 2017. V sredini tega meseca so v obratu zaključili drugo fazo sanacije, ki je poleg obnove najbolj poškodovanih objektov vključevala še izvedbo novih protipožarnih ukrepov. Ker inšpekcijski pregledi med izvajanjem sanacije niso ugotovili kršitev zakonodaje, so v sklopu dejavnosti začeli dovažati na lokacijo Kemisa tudi trdne odpadke, ki jih bodo pripravili za prevzem pri končnih predelovalcih in odstranjevalcih odpadkov. "Sanacija je bila izvedena brez obremenjevanja okolja, saj so bili vsi nevarni odpadki, ki so bili skladiščeni ali so nastali v požaru, na pravilen način pripravljeni in odpeljani na odstranitev v tujino," je danes zatrdil direktor Kemisa Boštjan Šimenc na novinarski konferenci, kjer sta skupaj z nekdanjim direktorjem Emilom Nanutomnovinarjem razkazala, kako so sanirali obrat.

Direktor Boštjan Šimenc nam je pokazal, kako so sanirali objekt in kako hranijo odpadke, preden jih prevzamejo končni predelovalci. FOTO: Miro Majcen

Nadgradnja požarne varnosti Po zagotovilih Šimenca in Nanuta je požarna varnost v Kemisu zdaj tako dodelana, da do večjega požara, kot se je zgodil pred skoraj dvema letoma, ne more več priti. Tudi če bi del odpadkov zagorel, se ogenj zaradi požarnega sistema ne bi mogel razširiti, je zatrdil Šimenc: "Ni niti enega odstotka možnosti, da bi se tak požar lahko ponovili." Pri nadgradnji požarne varnosti sta po besedah Šimenca sodelovala zunanja strokovnjakaAleš Jug in Aleš Glavnik, ki sta predvidela protipožarne ukrepe. "Celotno skladišče je pokrito z avtomatsko gasilno napravo na težko peno, kar pomeni, da so za gašenje potrebne bistveno manjše količine vode. Ob morebitnem požaru, se torej take količine vode, kot so se ob prejšnjem požaru, ne bi mogle več zliti v Tojnico," je zatrdil Šimenc. Ob tem je dodal, da so območje trdnih odpadkov in manj nevarnih tekočih odpadkov pregradili v manjše požarne sektorje, kar preprečuje širjenje ognja iz enega sektorja v drugega.

Požarna varnost je po zagotovilh vodstva Kemisa zdaj tako dobra, da do takega požara, kot se je zgodil 15. maja 2017, v objektu ne more več priti. FOTO: Miro Majcen

Občino in domačine nov požarni sistem ni prepričal Nesreča leta 2017 je glavni razlog, zaradi česar občina nasprotuje, da je Kemis ponovno pričel z obratovanjem. "Na osnovi slabih izkušenj njihovega delovanja sem že leto dni pred nesrečo opozarjal na neprimerno lokacijo kemijskega obrata – bližino potoka in predvsem naselja. Na žalost so se moje skrbi uresničile," je dejal vrhniški županDaniel Cukjati. Glavni očitki Kemisu Vrhniški župan je prepričan, da vodstvo Kemisa ne igra odkrito, da jih zavajajo in da se držijo zgolj minimalnih potrebnih zakonskih obvez in pogojev iz okoljevarstvenega dovoljenja, ki ga je izdal Arso (OVD). "Pred leti, ko so peljali krajane na ogled obrata v Avstrijo, so kazali drugačen objekt, kot so ga zgradili na Vrhniki. V kolikor bi želeli igrati odkrito, bi sami zaprosili za novo OVD, ker se je veljavni izkazal za pomanjkljivega. OVD je izdano na osnovi poročila o vplivih na okolje, ki pa ne predvideva kemijskih nesreč in negativnih vplivov na okolje izven območja Kemisa. Onesnaženja zraka in predvsem zemlje ne moremo dokazati, ker se vsi sklicujejo na nekdanjo delovanja usnjarne. Onesnaženja potoka Tojnice pa nihče ne more zanikati. In ravno to onesnaženje je jasen dokaz, da je poročilo o vplivih na okolje slabo – poročilo je naročil in plačal investitor – Kemis," je podrobno predstavil stališča župan. Da objekti, kot je Kemis, ne sodijo v naselja, menijo tudi v Civilni iniciativi (CI) Eko Vrh. Prepričani so, da se v Kemisu zavedajo, da so s svojim preteklim poslovanjem, s požarom in z delovanjem po požaru izgubili vso kredibilnost in zaupanje Vrhničanov. "Za njihov odhod iz Vrhnike je od 24 občinskih svetnikov glasovalo 23 svetnikov, medtem ko je bil eden zadržan. Tudi prebivalci Vrhnike smo se na treh občinskih zborih jasno in glasno opredelili proti nadaljnjemu poslovanju Kemisa na Vrhniki. Takšno nezaupanje Kemisu in državnim službam ne moremo pripisati nevednosti, nerazumnosti ali nekorektnosti Vrhničanov," je izrazil stališčeAndrej Marković, predstavnik CI Eko Vrh in dodal, da so do požara v svojem kraju še nekako tolerirali predelavo nevarnih odpadkov iz vse Slovenije in širše, po požaru, pa se je vse spremenilo.

Domačini in občina menijo, da Kemis ne sodi v bližino naselja. FOTO: Miro Majcen

Čeprav je Kemis svojo tovarno saniral, izvedel nove protipožarne ukrepe in izpolnil okoljevarstvene pogoje, pa tako na občini kot CI Eko Vrh menijo, da se stanje ne bo bistveno izboljšajo. Zakaj dvomijo v to? Po požaru nobena inšpekcija ni ugotovila nepravilnosti in nihče ni odgovarjal, je dejal župan: "Tudi pred požarom je Kemis po zagotovilu države obratoval v skladu z OVD in slovensko zakonodajo. Nevaren kemijski obrat so zdaj sanirali v skladu s starim OVD in v skladu z istim zakonom o požarni varnosti. Zagotovilo imamo enako kot pred leti, vendar z razliko razliko, da imamo zdaj, da imamo za seboj hudo nesrečo," je poudaril. V možnost, da bo Kemis zdaj bolje posloval, dvomi tudi Marković:"Na Vrhniki je več kot 5 ur, na robu naselja, gorelo na stotine ton strupenih snovi, državne službe pa nam govorijo, da je bilo vse zakonito in da Kemis lahko obnovi objekt brez novega gradbenega dovoljenja in nadaljuje s poslovanjem! Nihče ni odgovarjal, nobenega novega zakona, ki bi preprečeval takšne požare, niso sprejeli in Kemis lahko nadaljuje s svojim delom." Okoljsko ministrstvo odgovarja: vse je po zakonu, gradbeno dovoljenje še preverjamo In kako vse obtožbe, da okoljske službe niso našle nepravilnosti pri požaru, ki je povzročil ekološko škodo, komentirajo na ministrstvu za okolje? Pojasnjujejo, da so Kemisu dovolili, da nadaljujejo z delom na podlago pravnomočnega OVD in da drugega dovoljenja za nadaljnje obratovanje podjetje ni potrebovalo. Arso po zakonu vodi postopek spremembe OVD zgolj na zahtevo stranke, torej Kemisa:"Prav tako tudi postopek spremembe OVD po uradni dolžnosti, saj je stranka v skladu z 30. členom Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega, predložila oceno možnosti onesnaženja tal in podzemne vod," so argumentirali.

V Kemisu poudarjajo, da zbirajo tako nevarne kot nenevarne odpadke. FOTO: Miro Majcen

Zanimalo nas je še, ali je gradbena inšpekcija Inšpektorata RS za okolje preverila gradnjo oziroma sanacijo in kako je mogoče, da Kemis po zakonu o graditvi objektov lahko posega v konstrukcijo stavbe brez gradbenega dovoljenja? Pojasnili so, da je inšpekcija po obvestilu Kemis, da so izpolnili obveznosti iz OVD na celotni napravi, opravila inšpekcijski pregled. Ker pa je občina po odločbi sodišča postal stranka v postopku, so jo morali seznaniti z ugotovitvami pregleda in jo pozvati, da se pred odločitvijo inšpektorjev izreče o vseh ugotovljenih okoliščinah in dejstvih."Inšpekcijski postopek je še v teku. Gradbena inšpekcija bo nadzor še opravila," so izjavili na okoljskem ministrstvu. 'Smrad ne izvira iz našega podjetja' Ko smo takoj po požaru pred slabima dvema letoma obiskali domačine, so se pritoževali, da iz Kemisa večkrat prihajajo oster smrad in da so mnogokrat opazili manjše požare. To je danes potrdil tudi župan: "Dogajalo se je podnevi in ponoči. Če zaradi tega ne moreš zračiti stanovanja, to vsekakor niža kakovost življenja. Da je dokazano onesnaževalec okolja pa kažejo rezultati preiskav v potoku Tojnica." V Kemisu očitke o smradu odločno zavračajo. Nanut je dejal, da lahko prebivalci kadarkoli bodo zavohali smrad, pokličejo na posebno dežurno številko. Skupaj bodo preverili od kod izvira. Poudaril je, da se doslej še ni izkazalo, da bi smrad prihajal iz njihovega podjetja.

Eno od odpadkov Kemisu. FOTO: Miro Majcen