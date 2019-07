Trditev, da je ob polni luni več porodov, ni statistično dokazana

Marsikdo meni, da luna močno vpliva na življenje, tudi na rojevanje. Vendar med luninimi menami in številom rojstev ni pomembne povezave. Statistično se pri nas največ otrok rodi ob zadnjem krajcu, najmanj pa ob prazni luni. Vendar gre za precej majhno statistično odstopanje in tako o vplivu lune ni mogoče govoriti.

V zadnjih petih letih, od 2014 do 2018, se je v Sloveniji rodilo 102.000 otrok ali povprečno 55,8 na dan. Eden več na dan od povprečja je bil rojen ob polni luni ali ščipu (56,8 otroka), dva več ob zadnjem krajcu (58 otrok), eden manj ob prvem krajcu (54,8 otrok) in dva manj od povprečja pa ob prazni luni ali mlaju (53,9 otrok).

Podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) sicer kažejo, da je dobra četrtina porodov sproženih ali pa gre za načrtovane carske reze.

Ker je bilo pred 60 leti takšnih porodov manj, so na Sursu analizirali tudi statistične podatke o porodih med letoma 1954 in 1958. Takrat je bilo 38 odstotkov vseh otrok rojenih v domačem okolju. Do leta 1965 je delež doma rojenih otrok upadel na deset odstotkov, do leta 1975 pa na en odstotek, in tako velja še danes.

Analiza obdobja od 1954 do 1958

Med letoma 1954 in 1958 se je v Sloveniji rodilo 154.000 otrok ali povprečno 84,2 na dan. Podatki o dnevu rojstva so na voljo za nekaj več kot 139.000 otrok. Na dan se je povprečno rodilo 76,3 otroka. Povprečno prav toliko (76,1 otroka) se jih je rodilo na dneve s prazno luno. Na dneve s polno luno se jih je rodilo povprečno 75,5, torej manj kot povprečno na katerikoli drug dan. Povprečno največ otrok je bilo v omenjenem obdobju rojenih na dneve z zadnjim krajcem (78,2). Na dneve s prvim krajcem pa se jih je rodilo povprečno 73,7.

Zanimivo: včasih največ rojenih na nedeljo, danes na petek

Do konca šestdesetih let so bila rojstva precej enakomerno razporejena po vseh sedmih dnevih v tednu. Na vsak dan v tednu je bilo od 1954 do 1958 rojenih povprečno od 13,9 odstotka do 14,8 odstotka otrok; povprečno največ se jih je rodilo na nedelje.

Prve opaznejše razlike med števili rojstev ob koncih tednov in števili rojstev na dneve od ponedeljka do petka so se pojavile po letu 1970, ugotavljajo na Sursu. Po letu 1980 so se te razlike začele večati. Od otrok, rojenih v zadnjem obdobju, med letoma 2014 in 2018, se jih je povprečno največ rodilo na petke (15,8 odstotka), najmanj pa na nedelje (11,3 odstotka) in sobote (12,1 odstotka).