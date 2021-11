Trdnjava, v kateri so vaši podatki na mobilnih napravah res varni

Seveda je dobra celostna zaščita naprave le osnova. Zelo pomembno za varnost je tudi, kako kot uporabnik z napravo rokujemo. Po Pukartovih besedah so ena ključnih šibkih točk nezaščitena omrežja Wi-Fi, ki nas delajo lahke tarče hekerjev in kibernetskih kriminalcev. Zato bi se morali vedno najprej prepričati, kdo je ponudnik določenega omrežja in ali mu zaupamo. Na mobilnih napravah obstajajo funkcije, ki vam lahko pomagajo analizirati vzorce spletnega prometa določenega omrežja in opozoriti na tveganja. Pri napravah Samsung je to Inteligent Wi-Fi, ki ga v nastavitvah enostavno vklopite ali izklopite, je dodal Pukart.

Samsung Knox je varnostna platforma vgrajena v Samsung mobilne naprave in deluje celostno. Podatki so zaščiteni od čipa naprej. Bernard Pukart , vodja oddelka za mobilno telefonijo pri podjetju Samsung Slovenija, poudarja, da je prednost platforme Knox v tem, da deluje v realnem času, lahko bi rekli, da nikdar ne spi in poskrbi za varnost na vseh nivojih naprave. Zato uporabniku ni potrebno nameščati drugih zaščitnih programov.

Druga šibka točka, kjer največ uporabnikov na varnost večkrat pozabi, so aplikacije. Vsakič, preden na telefon naložimo novo aplikacijo, bi si morali vzeti minuto ali dve in prebrati pogoje poslovanja le te. Aplikacije včasih zahtevajo dostop do različnih podatkov na mobilni napravi, ki z njihovim delovanjem nimajo nobene povezave. Če kaj takšnega odkrijemo, je bolje poiskati drugo alternativo, saj obstaja velika možnost, da želi ponudnik aplikacije naše podatke pridobiti v namene zlorabe.

Kljub temu, da se vsi zavedamo, da morajo biti vsa gesla, s katerimi zaklepamo dostop do naprav in aplikacij, močna in unikatna, še vedno mnogo uporabnikov za gesla uporablja svoj rojstni datum, imena sorodnikov, ljubljenčkov in podobno, pravi Pukart in dodaja, da se je pri geslih najbolje zanesti na storitev kot je Samsung Pass , ki vsa uporabnikova gesla ščiti z biometrično avtentikacijo, ki zajema prepoznavo obraza in ultrasonični bralnik prstnih odtisov. Na ta način si nam gesel ni potrebno zapomniti, saj jih po avtentikaciji sistem samodejno prebere in odklene željeno aplikacijo.

Ob koncu je Pukart poudaril še, da naj kot uporabniki vedno poskrbimo, da redno posodabljamo programsko opremo telefona, saj se tveganja za kibernetske in hekerske napade stalno spreminjajo, na njih pa se podjetja odzivajo s posodobitvami varnostnega sistema. Pomembno pa je tudi, da imamo mobilno napravo sinhronizirano z drugo mobilno napravo ali računalnikom, saj bomo lahko preko te povezave v primeru kraje napravo zaklenili in tatovom onemogočili dostop do naših osebnih podatkov, napravo pa morda celo izsledili, sploh če smo jo le kje pozabili.





Naročnik oglasa je Samsung.