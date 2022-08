'Ven mora priti čim več glasov, treba ga je ustaviti'

4.200 sledilcev ima profil, ki je na Instagramu pred nekaj dnevi pretresel slovensko javnost. Zapisi domnevnih žrtev, prič, večinoma žensk, ki so se v preteklosti znašle v primežu zabav, ki jih je organiziral 28-letni kulturnik. Objavljamo drugi del pričine izpovedi.

"Zdi se mi pomembno, da čim več glasov pride ven, da se to zaključi. Ker ga je treba ustaviti, on je psihopat," pove ena od deklet, ki je bila priča.

Alkohol, tako imenovane droge za posiljevanje, nasilje - fizično, psihično in spolne zlorabe. Vse to, pripoveduje naša sogovornica, naj bi Smodej že leta ograniziral v prestolnici. Še mladoletna, pravi, se je druženja prvič udeležila leta 2018 s prijateljico, ki je bila takrat Smodejeva punca. "Bili sva dve punci, ostalo so bili moški. Prijatelji so se pršli zadrogirati, vendar ne z namenom, da bodo nekoga posilili, da bodo nekoga zadrogirali, da bodo seksali. Seks ni bil poanta, ampak druženje konec tedna. Vendar njemu je bilo očitno pomembno samo to, samo to in samo to," pojasnjuje dekle.