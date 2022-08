'Treba je najti pravo pot, da ne bomo nikogar oškodovali in nikomur dali potuhe'

V začetku preteklega tedna je Inštitut 8. marec predstavil kampanjo z naslovom "Za otroke gre". V državni zbor so vložili predlog sprememb dveh zakonov – cilj je zagotoviti brezplačno kosilo za vse šoloobvezne otroke. Po njihovi oceni gre za ukrep, ki zmanjšuje posledice draginje in otrokom ponuja enake možnosti.

Predsednik Združenja ravnateljev Gregor Pečan, medtem meni, da so taki ukrepi populistični. "Upam, da pri Inštitutu 8. marec, ki ga sicer zelo cenim in podpiram, ne gre za to," je dodal in pojasnil, da brezplačne prehrane ne potrebujejo vsi. A po drugi strani priznava, da so morali tudi na njihovi šoli v začetku leta za 10 odstotkov povišati cene malice. Zaradi draginje in brez ukrepov, pa bodo primorali cene še povišati.

Ministrstvo za šolstvo je sicer predlagalo, da bi zamrznili cene šolske malice in oskrbnin v dijaških domovih. Minister za izobraževanje je pojasnil, da so ta ukrep načrtovali že pred pobudo omenjenega inštituta. Razliko do tržne cene bi krila država.