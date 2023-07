Profesionalni športniki jih obožujejo že desetletja, saj dokazano pomagajo pri hitrejši regeneraciji, v zadnjem času pa se je njihova uporaba razširila tudi med znane osebnosti, vplivneže in posledično na ostale. Govorimo o trenutno zelo priljubljenih ledenih kopelih. V mrzli vodi se tako danes poleg Tadeja Pogačarja, Luke Dončiča, Ronalda in Novaka Djokoviča namakajo tudi Harry Styles, Lady Gaga in Jason Momoa. Kaj so torej prednosti in slabosti potopitve v ledeno vodo?