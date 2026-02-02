Trend "minipenzije" vse pogosteje tudi v Sloveniji

Navzven je vse v redu in na papirju imaš vse, kar potrebuješ. Ampak kljub temu se nekje v ozadju vedno vrti isto vprašanje: Kaj pa če si vzamem premor, da naredim nekaj, o čemer sanjam že dlje časa?

Pavza sredi življenja je tabu

Ideja pavze je še vedno neprijetna tema. Če si mlad, naj bi stiskal zobe. Če si uspešen, naj bi bil hvaležen. Če imaš službo, naj bi napredoval. A vedno več mladih ugotavlja, da problem ni v tem, da bi bili leni, temveč v tem, da enostavno nimajo časa za razmislek ali je naslednji korak res dobra poteza ali samo nekaj, kar se od njih pričakuje. Zato se je v svetu vzpostavil trend oziroma ideja minipenzije (ali "micro-retirement" v angleščini): premišljene, časovno omejene pavze, ki ni odpoved življenju in odgovornosti, ampak zavesten vmesni korak. Minipenzija je torej ta priložnost in čas, da narediš nekaj, o čemer sanjaš že dlje časa.

Zakaj minipenzija?

Mladi danes ne vstopajo več v življenje po eni sami poti. Kariera ni več linearna, izobrazba ni več enkratna odločitev in "prava izbira" še zdaleč ni samo ena. Zato pavza ne pomeni odmika od prihodnosti, ampak ravno nasprotno: možnost, da se po minipenziji vrneš z več jasnosti, z novimi idejami, z novimi izkušnjami in novimi znanji.

Štipenzija: podpora in pogum, da narediš nekaj več

Zavarovalnica Generali letos predstavlja Štipenzijo – platformo, namenjeno mladim med 18. in 35. letom, ki razmišljajo o tem, da bi si za določen čas vzeli minipenzijo. Ne gre za nagrado ali dopust. Gre za podporo pri premišljenem in aktivnem premoru, ki mladim omogoča, da razmislijo o naslednjem koraku, si naberejo nove izkušnje ali najdejo nov fokus v življenju. Pa naj bo to izobraževanje, razvijanje podjetniške ideje ali čas za prostovoljstvo. Štipenzija ni zgolj pavza, ampak zavestna, načrtna in časovno omejena podpora. S Štipenzijo zavarovalnica Generali posameznikom omogoča finančno podporo do 6.000 €, s katero si lahko ustvarijo prostor za razmislek, učenje, raziskovanje ali razvoj ideje, ki jo sicer vedno prelagajo "na kasneje". Pomembno pa je, da minipenzija ni neomejena in ni impulzivna. Ima namen, načrt in časovnico, tako kot vsaka projekt.

V zavarovalnici Generali bodo v tem letu prek natečaja Štipenzija izbrali do 6 mladih, ki jih bodo prepričali s svojimi idejami, kako bi izkoristili mini penzijo, in jih podprli z izbranimi zavarovanji in finančno pomočjo, da svoje sanje spremenijo v resničnost. Že imaš svojo idejo? Oddaj svoj načrt, opiši svojo idealno mini penzijo in se poteguj za Štipenzijo.

Včasih je dovolj, da si pavzo sploh dovoliš

Štipenzija ne obljublja odgovorov. Ponudi pa nekaj, česar mnogim mladim primanjkuje: čas brez pritiska, ko lahko poiščejo pravi fokus. In morda je ravno to največja vrednost.