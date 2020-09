Nezakoniti prehodi na meji s Hrvaško še naprej naraščajo

V prvih osmih mesecih letošnjega leta so slovenski policisti obravnavali že 10.223 oseb, ki so nedovoljeno prestopile državno mejo, njihovo število se je še posebej močno povečalo junija, julija in avgusta. Kar 90 odstotkov vseh tujcev je bilo prijetih na območju policijskih uprav Ljubljana, Novo mesto in Koper, največ, kar 2.000, na območju policijske postaje Črnomelj. Slovenska policija je na mejo zato že poslala okrepitve.