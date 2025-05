Trend se je obrnil: po napovedih bodo stanovanja še dražja

Kljub drugačnim pričakovanjem še ne morete vpogledati v evidenco Geodetske uprave, da bi izvedeli, koliko je vredna vaša nepremičnina. Gurs ima neuradno tehnične težave, popis vrednosti več kot devetih milijonov slovenskih nepremičnin še poteka, kdaj bodo evidenco objavili, pa še ni jasno. Na Gursu so sicer izračunali, da so cene nepremičnin od lanskega oktobra do prvega januarja letos zrasle za približno osem odstotkov, poznavalci nepremičninskega trga pa ocenjujejo, da nas letos čaka še višja rast cen.

Po pošti najkasneje do konca maja, prek spleta pa predvidoma že danes. Tako so časovnico seznanitve z oceno vrednosti nepremičnin v torek najavili na Geodetski upravi, a zaradi domnevnih tehničnih težav podatki na portalu danes še niso bili dostopni. "So se, kot je bilo že povedano, nepremičnine nekoliko podražile oz. njihova vrednost se je nekoliko dvignila od oktobrskega poskusnega izračuna," je v oddaji 24UR ZVEČER povedal Tomaž Petek, generalni direktor Gursa. V povprečju so se cene dvignile za osem odstotkov. "Statistično to drži, vendar so po prvem januarju cene zrasle še za dodatnih tri do štiri odstotke," opozarja direktor nepremičninske agencije Century 21 Slovenija Dušan Lazar. "Te Gursove cene so recimo zdaj bližje realnosti, kot so bili prejšnji izračuni, so pa še vedno veliki odmiki, ampak recimo, da je to korak v pravo smer," pojasnjuje Lazar.

Stanovanje (slika je simbolična). FOTO: POP TV icon-expand

In kje so nepremičnine najdražje? Tu ni nobenih sprememb, pravi Lazar, še vedno so najdražje v Ljubljani, na Obali in v Kranjski Gori."Tam se cene pri novogradnjah lahko že približajo osmim do devetim tisoč evrom (za kvadratni meter, op. a.), če so dobre gradnje, drugače pa šestim do sedmim, drugod po Sloveniji pa so cene tudi do polovico nižje," dodaja Lazar.