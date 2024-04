Trendi 2024 - 5 zanesljivih načinov za popoln videz

OGLAS

Ne glede na to, ali prisegate na eleganten modni slog, raje posegate po nekoliko bolj sproščenih kombinacijah, ali pa se preprosto ne morete odpovedati udobnim trenirkam in športnim majicam, se boste zagotovo strinjali, da lahko prav vsako kombinacijo dopolni enaka obutev. Superge vendar. Časi, ko so bili športni copati resda rezervirani le za rekreacijo in športne dvorane so mimo, superge pa so postale nepogrešljiv modni dodatek in stilska dopolnitev obenem. Zaradi njihove udobnosti in funkcionalnosti nanje prisegajo še tako zagrižene ljubiteljice visokih petk, ki si pred nekaj leti nikakor niso znale predstavljati, da bi lahko poleg krila obule nekaj tako športnega, kot so superge.

Danes so trendi drugačni in prav je tako. Kakšen model superg boste pa vi izbrali? V ponudbi so različni modeli obutve, vse od nekoliko bolj elegantnih parov superg v beli ali črni barvi, ki jih lahko skombinirate na različne načine, pa vse tja do trendovskih superg z dodatki v pastelnih ali nekoliko bolj kričečih barvah. Nadvse priljubljene so še vedno superge s platformo, ki so še posebej priljubljene pri ljubiteljicah visokih pet. Modnim pistam trenutno kraljujejo robustne superge, ki spominjajo na obdobje 90-ih let, nanje pa prisegajo spletne vplivnice, ki jih znajo spretno skombinirati tudi k še tako nemogočim kombinacijam, kot so denimo superge s kopalkami. Na spletni strani trgovine Answear boste našli bogato ponudbo superg različnih proizvajalcev.

Med njimi je tudi Skechers, ki slovi po udobni in modni obutvi za vse generacije, modne sloge in priložnosti. Njihovi čevlji so nadvse udobni in lahki, zato pa tudi nosljivi, poleg anatomskega prileganja stopalu pa je njihova skrivnost za udobje tudi lahkotnost in zračnost, ki jo omogočajo stopalu. V supergah Skechers se boste udobno počutili vi in tudi vaši najmlajši, saj ponujajo tudi izdelke za otroke. Poleg udobja jih je povsem enostavno tudi skombinirati, saj blagovna znamka ponuja za vse okuse nekaj. Med priljubljeno obutvijo aktualne sezone se zagotovo znajde tudi New Balance na answear.si , saj njihove superge veljajo za "must have" kos, na katerega prisegajo vse bolj ali manj zaprisežene modne navdušenke. Odlikuje jih svojevrsten videz, udobje in nepogrešljiv izgled, zaradi katerega ste lahko prepričani, da bo odlično dopolnil vaš vsakodnevni slog.

Pobrskajte po bogati ponudbi na Answear Spletna trgovina Answear pa tudi sicer ponuja pisano paleto različnih kosov obutve, oblačil in modnih dodatkov za moške, ženske in otroke. V ponudbi so kosi priznanih blagovnih znamk, na voljo so tako klasični kosi kot so denimo majice s kratkimi rokavi, kavbojke, različni modeli majic, pa tudi oblačila za posebne priložnosti. Lahko se odločite tudi za katero izmed oblek, ki so na voljo v elegantni, sproščeni ali povsem športni različici za vsakdan.

