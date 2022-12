Trendi na področju pohištva: zbrali smo nekaj najboljših nasvetov, kaj je trenutno moderno

Prav vsak dom tu in tam potrebuje osvežitev, četudi gre le za obnovo stare omarice, novo rastlino, ki dom prijetno osveži, ali menjavo okrasnih blazin na sedežni garnituri. Detajli, barve in živahnost so del ključnih napotkov za osvežitev doma po zadnjih trendih.

icon-expand

Opremite svoj dom tako, da bo všeč vam! Dom je prostor za sprostitev, druženje in počitek. Prav je, da si uredimo prostor in izberemo pohištvo tako, da ustreza našim željam, vseeno pa ne gre popolnoma spregledati tega, kaj narekujejo trendi. Že nekaj časa velja, da smo pri opremljanju iskreni. To pomeni, da izbiramo predmete, ki so nam ljubi in iskreno všeč, ne glede na to, kaj pravijo drugi. Prav tako je ključnega pomena naše dobro počutje. Včasih je pri opremljanju prevladoval poudarek na videzu, danes absolutno prevladuje dobro počutje. Pohištvo izberite tako, da bo izboljšalo kakovost življenja in vam pomagalo k temu, da se sprostite, spočijete in napolnite z energijo.

icon-expand

Trajnost in pridih narave sta vključna pri izboru pohištva. Tudi trajnost je z nami že nekaj let in se ne bo kar tako poslovila. Proizvajalci se trudijo, da bi delovali ekološko in posegali po materialih, ki so bolj zeleni, najbolj pomembno pa je, da ponovno uporabimo nekaj, kar bi sicer končalo na smetišču. Prav tako se vedno bolj uveljavlja usmerjenost k manjšemu. Imamo manjša stanovanja, ki jih opremimo bolj učinkovito in priročno. Pri izboru pohištva so v trendu zaobljene linije in mehkoba – to lahko poiščemo pri kavčih, naslonjačih, posteljnih naslonjalih, svetilih in podobno. Lahko pa nam mehkobo v prostor vneseta že vzorec na posteljnini in okrogla preproga, na katero postavimo okroglo kavno mizico. Narava je še veno ključen del trendov. Poleg rastlin jo lahko v svoj dom vključimo z uporabo barv, ki se nahajajo v naravi - zeleni, modri in oranžno-rdeči barvni toni, ki poživljajo, ter seveda zemeljski toni, ki že na pogled delujejo pomirjujoče in prijetno. K naravnemu videzu bo pripomoglo tudi staro restavrirano pohištvo, leseni pod, steklene vaze, suho cvetje in volnene odeje.

icon-expand