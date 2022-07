Trening nagrajencev z Matejem Mohoričem, ambasadorjem L'Etape Slovenia

Rekreativna kolesarska prireditev L'Etape Slovenia bo 4. septembra zagotovo doživetje za vse udeležence, ki se bodo podali na izbrano 70 ali 145 km dolgo preizkušnjo, kot tudi za vse navijače ob njej. S pomočjo glavnega partnerja dogodka Generali je bil za deset srečnih izžrebancev izveden trening z Matejem Mohoričem , ambasadorjem slovenske etapne preizkušnje Dirke po Franciji . Prav posebno doživetje za prav posebne kolesarje – le-ti so se namreč prijavili že v predprijavnem obdobju, jeseni 2021 in izkoristili najugodnejšo ceno prijavnine.

Trening trasa je bila izbrana premišljeno: s startom v Kranju skozi Besnico, naravnost skozi Podblico, rodno vas Mateja Mohoriča do vrha Jamnika in nazaj. Ta del trase bo morda tudi najzahtevnejši del septembrske preizkušnje na daljši, 145 km razdalji. Klanec se mestoma ponaša s 17 % naklonom in je umeščen v drugi del tudi dotlej razgibane trase.

Srečni izžrebanci so tako doživeli edinstveno priložnost druženja, kramljanja in vrtenja pedal z asom svetovnega kova, ki je že stal na najvišji stopnički ob zaključku etape Tour de France, Matejem Mohoričem, ki jih je kot prave šampione ves čas vožnje vzpodbujal in jim delil nasvete. Na vrhu je seveda sledila še obvezna skupinska fotografija. Kot vsak zmagovalec slovite francoske pentlje so tudi naši nagrajenci na koncu dobil plišastega levčka.

Za neponovljivo doživetje je zaslužno tudi Kolesarski klub Kranj, ki je ves čas treninga zagotavljal varnost in spremstvo.