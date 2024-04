Treningi odbojke na mivki za mlade

V letošnji sezoni smo se v športnem društvo Odbit odločili, da mladim med trinajstim in osemnajstim letom starosti ponudimo rekreativne treninge odbojke na mivki. Opazili smo, da se na naše vadbe vse pogosteje vpisujejo mladostniki, ki si želijo predvsem rekreacije in ne treningov, pri katerih je cilj zgolj tekmovalni rezultat.

Treningi potekajo v Športnem parku GiBit v Kosezah.

Na žalost že nekaj let v odbojkarskih klubih opažamo velik osip fantov in deklet, predvsem na račun zgodnje specializacije in podrejanja športnemu rezultatu. Posledično vse manj mladih najde mesto v športni ekipi. Hkrati se tudi klubi soočajo s pomanjkanjem terminov v športnih dvoranah, vse manj pa je tudi usposobljenega trenerskega kadra. Kljub temu, da je odbojka v Sloveniji zelo priljubljen šport (med dekleti se celo uvršča na drugo mesto, glede na število registriranih tekmovalk), pa se v obliki krožka še vedno ne izvaja na vseh osnovnih šolah.

Odbojka je primerna za vse starostne skupine.

Še večje težave se pojavijo pri vstopu v srednjo šolo, saj slednje nimajo tako dobro organiziranih interesnih dejavnosti. Nekatere raziskave so pokazale, da največ mladih prekine svojo športno pot na prehodu iz prvega v drugi letnik srednje šole. Eden izmed razlogov je tudi ta, da se je vse manj mladih pripravljeno odrekati prostim vikendom in slediti zahtevnemu tekmovalnemu ritmu, saj si tekme sledijo praktično vsako soboto in nedeljo. Po drugi strani pa rekreativnih društev, ki bi se ukvarjala samo z rekreacijo, žal ni veliko oziroma jih v manjših krajih sploh ni. Posledično se mladina vse manj ukvarja z aktivnostmi na prostem in vse več časa preživi za ekrani. Ravno zaradi tega smo se v našem društvu odločili, da mladostnikom ponudimo rekreativne vodene treninge, ki bodo v začetku potekali enkrat tedensko za posamezno starostno skupino, nato pa po potrebi vse skupaj lahko nadgradimo v treninge 2x tedensko. Želimo si, da bi si mladi popestrili tudi poletne počitnice in z rekreacijo nadaljevali do septembra, ko se ponovno vrnejo v šolske klopi.

ŠD Odbit organizira tudi odbojkarske vikende in turnirje.