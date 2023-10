Trenutek, ko je vozniku relija odneslo kolo z avtomobila

V Kobaridu in okolici ta vikend poteka 3. Rally Soča, ki združuje tako ljubitelje hitre vožnje kot voznike, ki se želijo tudi sami preizkusiti v dirkanju. Vendar je tudi pri tem potrebna velika mera varnosti, saj se pri hitri vožnji hitro zgodijo nesreče. To sta na lastni koži izkusila voznik in sovoznik, ki jima je med vasjo Ladra in Kamno z avtomobila odneslo prednje kolo.

Velikokrat smo priča dirkam, kjer ne gre vse po načrtih za voznika. 11-letni Rok Šturm je v spremstvu svojega očeta spremljal dirko za 3. Rally Soča, ko je v svoj objektiv ujel trenutke, ko je avtomobilu odneslo pnevmatiko in jo pognalo naravnost v gozdiček ob cesti. Voznik je sicer nadaljeval vožnjo, vendar sta kmalu po tem skupaj s sovoznikom odstopila. Voznik in sovoznik pri tem k sreči nista bila poškodovana. Sicer pa je Rok Turk (Hyundai i20 rally2) postal zmagovalec relija Soča v Kobaridu in okolici, šeste in predzadnje preizkušnje državnega prvenstva. Naslov državnega prvaka si je danes z drugim mestom že zagotovil Marko Grossi (Hyundai i20 R5), ki je tako nasledil večletnega zaporednega prvaka Turka.