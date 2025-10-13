Trenutna cena zlata: kako jo znižate in lahko isti denar dobite več zlata?

Martin Korošec, strokovnjak za plemenite kovine, je v svojih knjigah Zlata vredna in Fortuna že pred 3 leti opisal razloge za visoke rasti zlata in srebra. Da cene res rastejo, vidimo v praksi.

Zdaj Martin Korošec opozarja na rast plemenite kovine, ki lahko rast zlata celo dohiti in prehiti. Dodatno razkriva, na katere stroške morate biti pozorni in kako jih zmanjšati. Za isti denar lahko tako dobite celo več zlata.

Trenutna cena zlata – pridobite izračune strokovnjaka za plemenite kovine - Kako lahko za isti denar dobite več zlata (taktika, ki je ne pozna 99 % ljudi). - Skriti stroški in provizije: kolikokrat jih v resnici (pre)plačate in kako jih znižati? - Zlato ali srebro? Razlika, potencial rasti in kaj se lahko zgodi naprej. - Kje in kako kupiti, da znižate stroške in povečate čisti plus? Primer: kako lahko ustvarite tudi nekajkrat več čistega plusa kot večina – na realnih predikcijah analitikov. Bonus: pogled v analize poznavalcev: Kako visoko lahko še gre zlato in srebro?

Trenutna cena zlata – zakaj Slovenci znova iščejo varnost v kovini, ki ne pozna inflacije

Ko se denar na računu topi, zlato znova postaja zavarovanje pred nepredvidljivostjo – tako kot tisočletja v zgodovini.

Trenutna cena zlata je rekordna

To slišimo vse pogosteje. Toda za večino ljudi ta podatek ne pomeni veliko – dokler ne pogledajo svojega bančnega računa. - Inflacija je v zadnjih letih znižala kupno moč plače za več kot 15 %. - Kar smo nekoč plačali s 100 evri, danes stane 115–120 evrov. - Tisti, ki so imeli del prihrankov v zlatu, pa so opazili nekaj drugega: njihova kovina je danes vredna dvakrat več kot pred tremi leti.

Zakaj se trenutna cena zlata tako hitro spreminja?

Zlato ni kot delnice ali kriptovalute, ki vsak dan skačejo. Toda ob gospodarski ali politični negotovosti cena zlata začne rasti hitreje. Danes se trenutna cena zlata giblje okoli rekordov, ker jo poganjajo: - naraščajoča inflacija, - rekordni dolgovi držav, - tiskanje denarja v ZDA in Evropi, - geopolitična trenja, - izguba zaupanja v fiat-valute.

Inflacija – tihi davek, ki ga plačujemo vsi

Če imate 10.000 € na računu in inflacija znaša 10 %, boste čez leto dni kupili 10 % manj, čeprav številka na računu ostaja enaka. V zadnjih 3 letih je kupna moč evra padla bolj kot v desetletju pred tem. V istem času pa je zlato zraslo za več kot 100 %. Ko papirni denar izgublja vrednost, se ljudje vračajo k zlatu.

Zgodovinski pogled: ko denar izgublja, zlato raste

- 1971: Nixon prekine vezavo dolarja na zlato cene zlata eksplodirajo. - 1980: inflacija v ZDA 14 % zlato 800 USD/oz. - 2008: finančna kriza rast z 700 na 1.900 USD/oz. - 2020: pandemija, tiskanje denarja zlato nad 2.000 USD/oz. - 2025: znova rekordne cene, 4.000+ USD/oz, v evrih še več. * Vsakič, ko se zaupanje v papirni denar zamaje, zlato postane zatočišče. Zakaj trenutna cena zlata ni "previsoka" Mnogi mislijo: "Zdaj je prepozno za nakup." Toda zgodovina kaže drugače. Če pogledamo razmerje zlata in denarne mase (M2), je zlato danes manj precenjeno kot v letih 1980 ali 2011. Današnja cena zlata ni draga – dragi so evri, ki izgubljajo vrednost.

Kako se določa trenutna cena zlata

Trenutna cena zlata na borzah nastaja na LBMA (London) in COMEX (ZDA). Vsak dan ob 10:30 in 15:00 določijo LBMA Gold Price Fix – globalni standard. A borzna cena se razlikuje od maloprodajne – zaradi marž, davkov, logistike. Razlika je lahko tudi 20–30 %. "Ljudje mislijo, da kupujejo zlato po borzni ceni, v resnici pa ga pogosto preplačajo. Z znanjem in pravim pristopom lahko za isti denar dobite več žlahtne kovine." – Martin Korošec

Kako se zaščititi – in dobiti več zlata za isti denar

Večina ljudi kupuje impulzivno, brez znanja – a tisti, ki poznajo razliko, lahko prihranijo tisoče evrov. Poglejte izračune in analize v knjigi Zlata vredna

Zlato proti evru: kdo izgublja bitko

Leta 2002: 10.000 € na računu = danes polovica kupne moči. Če bi jih vložili v zlato danes več kot 130.000 € vrednosti.

Zlato ne ustvarja obresti, a ohranja kupno moč.

Kaj lahko pričakujemo naprej

Analitiki napovedujejo nove vrhunce zlata v 2026 zaradi: - večjega povpraševanja Azije in centralnih bank, - umirjanja realnih obrestnih mer, - padca zaupanja v fiat-valute. Za povprečnega varčevalca je to vprašanje zaščite prihodnosti.

Kaj pravi Martin Korošec

"Trenutna cena zlata je visoka, a še vedno ni dosegla svoje notranje vrednosti. Zlato ni naložba za hitro bogatenje, temveč zavarovanje proti napakam sistema. Če ga znate kupiti pametno, lahko z enakim vložkom dobite precej več."

Zlato okno priložnosti se zapira

Zgodovina uči: priložnosti pri zlatu trajajo le kratek čas. Ko pride negotovost, je običajno že prepozno: cene skočijo, zalog ni, premije zrastejo. "Tisti, ki čakajo na popust, običajno pridejo, ko je zlato že 30 % višje." – Martin Korošec Ne kupujte impulzivno – najprej znanje, potem odločitev.

Trenutna cena zlata je na rekordih – a to je odsev padajočega zaupanja v papirni denar

Trenutna cena zlata je na rekordih – a to je odsev padajočega zaupanja v papirni denar

- Inflacija je tihi sovražnik prihrankov. - Zlato ostaja najbolj preverjen način ohranjanja kupne moči. - Z znanjem lahko znižate stroške in dobite več kovine za isti denar.

Kako pri enaki rasti zaslužiti čistega dobička veliko več kot večina?