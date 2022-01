'Trenutni problem UeNaročanja je, da ne moremo naročati strank za nadaljnje termine'

Odgovorni iščejo rešitve, da bi klicni center že danes oziroma vsaj jutri lahko pričel z delom na aplikaciji. Na UE Ljubljana, Logatec in Vrhnika pa do konca tega tedna.

Ministrstvo za javno upravo je testno storitev UeNaročanje, ki združuje sistem spletnega naročanja in storitve klicnega centra za upravne enote, javnosti predstavilo v četrtek, 6. januarja. Že naslednji dan, torej v petek, so predstavniki ministrstva izvajalcu storitve naročili, naj sistem spletnega naročanja začasno umakne iz testne uporabe, saj so zaznali možna varnostna tveganja. Storitev sicer omogoča strankam izbiro termina prek klicnega centra in tudi spletne aplikacije, sistem pa bo sprva mogoče uporabiti zgolj za upravne enote (UE) v Ljubljani, Logatcu in Litiji, o čemer smo že pisali.

Z ministrstva so zdaj sporočili, da bodo zahtevali tudi izvorno kodo sistema, saj želijo zagotoviti varnost osebnih podatkov uporabnikov in v čim krajšem času odpraviti pomanjkljivosti. "Ministrstvo za javno upravo si bo še naprej prizadevalo, da strankam upravnih enot in uporabnikom elektronskih storitev zagotovi najvišje varnostne standarde na področju varovanja osebnih podatkov," so zapisali na svoji spletni strani in se ob enem opravičili uporabnikom za nevšečnosti.

'Ne moremo naročati strank za nadaljnje termine'

Predstavniki z UE Ljubljana so nam pojasnili, da so po navodilih ministrstva za javno upravo aplikacijo za spletno naročanje zaradi tehničnih težav v celoti zaprli, kar pomeni, da nima nihče dostopa do nje. "Podatki so v aplikaciji in niso izgubljeni," so zagotovili. Ob tem so danes zjutraj prek ministrstva zahtevali od izvajalca storitev, da jim pošlje podatke o naročenih strankah. "Te podatke smo tudi prejeli," so potrdili na UE Ljubljana.

A problem je, da upravne enote ne morejo naročati strank za nadaljnje termine. "Samo včeraj smo na mail za naročanje prejeli preko 800 mailov. Danes smo imeli sestanek s predstavniki ministrstva in zunanjim izvajalcem, s katerim je bilo dogovorjeno, da se v čim krajšem času poskuša varno vzpostaviti aplikacijo za naročanje vsaj za klicni center, do konca tega tedna pa tudi za UE Ljubljana, Litija in Logatec. Seveda enako preko varne povezave," so pojasnili na UE Ljubljana.

Naročanje na termine je torej v tem trenutku onemogočeno, vendar odgovorni intenzivno iščejo rešitve, da bi klicni center že danes oziroma vsaj jutri lahko pričel z delom na aplikaciji. "Na UE Ljubljana, Logatec in Vrhnika pa do konca tega tedna," so povzeli predstavniki z UE Ljubljana.