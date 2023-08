Trenutno pomanjkanje opreme lahko reši le pomoč med gasilskimi društvi

Tako smo podhranjeni z opremo, da na tak način ne moremo več delovati, so prostovoljni gasilci s Prevalj poslali javni apel. Opozarjajo, da še vedno nimajo vrnjene opreme z zadnjih intervencij, veliko stvari je tudi uničenih. Sprašujejo, kdo bo zagotovil to opremo. Na Upravi RS za zaščito in reševanje zagotavljajo, da bodo dobila vsa društva povrnjene vse stroške, ki bodo prijavljeni v aplikacijo Vulkan, tudi za nakup opreme. Na Gasilski zvezi Slovenije pa svetujejo, naj se v primeru trenutnega pomanjkanja opreme gasilska društva povežejo med seboj in si medsebojno pomagajo.

Koroško je spet zajelo močno deževje, ki je dokaj hitro začelo povzročati težave tudi po občini Prevalje. Tamkajšnji prostovoljni gasilci pa so ob novih vremenskih nevšečnostih – nejevoljni in slabe volje, kot so se sami opisali – poudarili nekaj dejstev. "Tako smo podhranjeni z opremo, da žal na takšen način ne moremo več delovati," so zapisali v objavi na Facebooku. Kot pravijo, še vedno nimajo vrnjene opreme iz zadnjih intervencij, kot so črpalke, cevi in agregati: "Poleg tega, da imamo toliko uničene opreme, da žal ne moremo zagotavljati operativne pripravljenosti, kot smo jo nekoč."

Brez gasilskega vozila GVGP-1 ford ranger so že od 4. avgusta, ko je Koroško prizadela uničujoča povodenj, brez druge opreme prav tako, navajajo. "Intervencije pa se iz dneva v dan dogajajo, v gasilskem domu pa imamo samo kakšno črpalko in lopate ter samokolnice," pravijo in dodajajo, da še vedno nimajo navodil, kako naprej. 'Nimamo take finančne slike, da bi lahko sami kar koli zalagali' Njihova skupna ocena vseh stroškov zaradi intervencij od začetka avgusta po zdajšnjih podatkih znaša okoli pol milijona evrov, tu je vštet tudi strošek uničenega vozila. Samo za nujne nakupe cevi, potopnih črpalk, oblek in škornjev za posredovanje pa bi trenutno potrebovali okoli 122.000 evrov, je za STA povedal predsednik prevaljskih prostovoljnih gasilcev Andrej Stermec. Kdo nam bo zagotovil to opremo, se sprašujejo: "Občina, država, zavarovalnice? Še vedno ni znano, pa smo operativno podhranjeni že skoraj mesec dni." Zahtevajo, da se stvari čim prej uredijo bodisi na občinski bodisi na državni ravni.

"Čisto enostavno je to nabaviti, naročiti, a nimamo finančne slike take, da bi nam to omogočala, da bi lahko sami kakor koli zalagali. Vsi govorijo, da bodo to povrnili, ampak navodil ni dobila ne občina ne mi," je jasen Stermec. Dejal je, da je bilo v torek zelo hudo, ko bi ob novih nalivih morali posredovati na okoli 15 intervencijah, pa 35 aktiviranih gasilcev ni imelo črpalk, ki bi jih lahko posodili. Lahko so le polnili protipoplavne vreče. Namesto da bi pomagali na intervencijah, so polnili vreče V tem tednu, ki je prinesel nove nalive, pa jih je razžalostil tudi odnos do njih samih. Pravijo, da so imeli za samozaščito objektov ves čas na voljo pesek, protipoplavne vreče in lopate, tako da je imel vsak priložnost, da se pripravi na morebitno poplavljanje. Nato pa so se med največjim navalom klicev na nujno številko 112 začeli klici po potrebi vreč in zaščiti objektov, zmajujejo z glavo.

"Namesto da bi vsi aktivno pomagali občanom, je polovica operative v največjem nalivu polnila vreče in jih celo dostavljala po Prevaljah," se hudujejo. Očitajo, da je zanje to nespoštovanje dela gasilcev in njihovega truda, opozarjajo pa tudi, da je zaradi tega do nekaterih, ki so res potrebovali pomoč, ta prišla nekoliko pozneje. 'Vse, kar so porabili v intervencijah, bodo dobili povrnjeno' Opozorila gasilcev na Koroškem, da so pred ekonomskim zlomom, kopičijo se računi za gorivo, oprema je uničena ali pa jim je državljani še niso vrnili, so zagotovo vprašanja za politiko. Kako lahko društva v takšnih pogojih še naprej pomagajo ljudem in kaj bo treba v tej državi spremeniti, da tisti, ki pomoč zagotavljajo, ne bodo v položaju, ko bodo morali za pomoč prositi? "Zagotavljam, da je to urejeno. Je pa res, da ta intervencija malo dolgo traja, je že 26. ali 27. dan, datumsko ne štejem več. Seveda bodo vse te stroške, ki jih bodo prijavili kot intervencijske stroške, dobili povrnjene. Kar se tiče opreme, refundacije osebnih dohodkov, goriva, hrane ... Vse tisto, kar so porabili v teh intervencijah, bodo gasilci dobili povrnjeno in tako je tudi prav. Dobili so že v letošnjih intervencijah in dobili bodo tudi v tej. Ko bo zaključena, ko bo državni načrt zaprt, bodo pozvani, da pripravijo intervencijske stroške, in potem bodo v čim krajšem času te stroške tudi dobili povrnjene," pa je o tem v oddaji 24UR ZVEČER dejal poveljnik Civilne zaščite Srečko Šestan.

'Težava je naročiti, občina nima likvidnostnih sredstev, gasilci tudi ne' Na dogajanje se je že odzval koroški poslanec Jani Prednik, ki je ob torkovih nalivih na družbenem omrežju Facebook zapisal, da prizadevnim gasilcem, ki so neprekinjeno na terenu že vse od začetka avgusta, primanjkuje opreme ali pa je ta že iztrošena. "Zato sem pred nekaj minutami poklical ministra za obrambo Marjana Šarca, ki je rekel, da naj gasilci takoj naročijo novo opremo, za katero bo država vrnila stroške," je v torek zvečer sporočil Prednik, ki je to navodilo tudi že posredoval gasilcem v Mežiški dolini in zapisal, da to velja tudi za druga prostovoljna gasilska društva. Tudi Stermec je potrdil, da je govoril s Prednikom. "Zagotovil je, da se bo vse skupaj povrnilo, ampak še vedno imam isto težavo. Občina nima likvidnostnih sredstev, jaz nimam likvidnostnih sredstev. Težava je naročiti," je v zvezi s tem dejal Stermec. Dodal je, da se s podobno težavo soočajo tudi druga prostovoljna gasilska društva. "Verjamem, da bodo vse dobro naredili za nas, ampak vse nam je prepočasi," je sklenil. Na gasilski zvezi svetujejo medsebojno pomoč društev pri opremi V Gasilski zvezi Slovenije odgovarjajo, da so ves čas v stiku z vsemi društvi, pomagajo pa tudi z razporejanjem gasilcev in zagotavljanjem potrebne opreme, a le, če se društva na njih obrnejo po pomoč, je pojasnil poveljnik zveze Franci Petek. Zatrdil je, da gasilci iz Prevalj, ki so se na družbenem omrežju Facebook razpisali o pomanjkanju opreme, zveze o tem niso obvestili. Trdi, da bi jim zveza ob pozivu zagotovila osnovno opremo za osnovno operativno pripravljenost iz drugih regij. Po njegovih besedah teče tudi pomoč med gasilskimi društvi, saj so med seboj povezana, zato jim svetuje, naj se ob trenutnem pomanjkanju opreme povežejo z drugimi društvi. "Tega ne more rešiti Gasilska zveza Slovenije, ta trenutek na žalost tudi država ne, lahko rešimo le znotraj naše organizacije, znotraj regije," je prepričan. Dodal je, da nihče ne more v celoti nadomestiti potrebne opreme, "tudi če bi imeli ta trenutek denar na voljo, ker ta specialna oprema ni na tržišču in je ne moreš kar tako kupiti v trgovini, to traja nekaj časa".

icon-expand Sneberje po deževju FOTO: Luka Kotnik

Nekaj denarja, zbranega z donacijami, zveza sicer že ima na računu, a ne bodo šli v nakup opreme za posamezna društva, saj želijo delovati transparentno. "V prehodnem obdobju je to izredno težko pošteno razdeliti, ker vseh podatkov prav gotovo ne bomo dobili," je pojasnil. Trenutno je namreč aktiviran državni načrt zaščite in reševanja ob poplavah, kar pomeni, da intervencija še poteka. Ko bo načrt zaključen, pa bo zveza od uprave za zaščito in reševanje dobila navodila za začetek zbiranja intervencijskih stroškov, društva pa bodo svoje stroške vpisala v aplikacijo Vulkan. Ko bo zveza zbrala vse stroške, bo vlada odobrila potrebna sredstva in jih nakazala gasilski zvezi. Ta bo nato z društvi sklenila pogodbo in jim nakazala sredstva v višini stroškov, ki so jih vpisali. A Petek opozarja, da je to dolgotrajen postopek, saj je treba zbrati ogromno podatkov, med drugim izdati predračune o vrednosti poškodovane opreme. Šarec: Denar bo na računih gasilskih društev, še preden se bodo iztekli roki za plačilo računov za nakup opreme Država bo gasilskim društvom povrnila intervencijske stroške, je danes znova zatrdil obrambni minister Marjan Šarec. Društva bodo lahko takoj po preklicu državnega načrta za zaščito in reševanje v aplikacijo Vulkan vnesla podatke, izplačila sredstev pa se lahko nadejajo še pred iztekom valute za plačilo računov za nakup nove opreme. Uprava za zaščito in reševanje bo na podlagi aktivacije državnega načrta zaščite in reševanja ob poplavah in zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, uveljavljenega po lanskih požarih na Krasu, predlagala povrnitev intervencijskih stroškov, ki so nastali ob izvajanju nalog za zaščite, reševanje in pomoči, pojasnjujejo na Upravi RS za zaščito in reševanje.

Poziv za zbiranje intervencijskih stroškov gasilskih enot bo izveden takoj po zaključku državnega načrta zaščite in reševanja, med upravičene intervencijske stroške štejejo stroški nadomestil plače in povračil stroškov med opravljanjem nalog zaščite, reševanja in pomoči, stroški goriva, maziva, popravil poškodovane opreme in nadomestila uničene opreme, čiščenja zaščitne gasilske opreme ter prehrane in napitkov. 'Takoj, ko se državni načrt zapre, v akcijo' Preklic aktivacije državnega načrta zaščite in reševanja stopa v veljavo s četrtkom, minister Šarec pa ob tem gasilska društva poziva, da takoj za tem v aplikacijo Vulkan vnesejo podatke o sodelujočih gasilskih enotah in omenjenih intervencijskih stroških. "Po pridobitvi podatkov o upravičenih intervencijskih stroških s strani intervenirajočih gasilskih enot, analizi in izdelanem poročilu, bo na vladi določena ugotovljena višina upravičenih stroškov, ki bodo v nadaljevanju na podlagi ustrezne pogodbe nakazane posameznim prostovoljnim gasilskim društvom skladno z razdelilnikom," so pojasnili na upravi.

Poveljnik Civilne zaščite RS Srečko Šestan bo z 31. avgustom ob 6.25 preklical sklep o aktivaciji državnega načrta zaščite in reševanja ob poplavah, ki je bil zaradi katastrofalnih poplav na širšem območju države aktiviran 4. avgusta ob enaki uri.