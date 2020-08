Tresenje tal čutili nekateri prebivalci Kobarida, Tolmina in Bovca

Ob 18.04 seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic zabeležili potres magnitude 2,6 v bližini Kobarida. Po prvih podatkih so potres čutili posamezni prebivalci Kobarida, Bovca in Tolmina. Ocenjuje se, da intenziteta potresa ni presegla četrte stopnje po evropski potresni lestvici, so sporočili iz Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje.