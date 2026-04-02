Tretja popolna zapora osrednjega dela železniške postaje v Ljubljani

"Zaradi spremenjene organizacije prometa pričakujemo podaljšane potovalne čase in morebitne zamude tudi na drugih delih železniškega omrežja po državi. Potnikom svetujemo, da pred odhodom preverijo najnovejše informacije o svoji relaciji in načrtovano pot ustrezno časovno prilagodijo," so zapisali.

Potnike tako obveščajo, da v soboto, 4. aprila, in v nedeljo, 5. aprila, na osrednje perone ljubljanske železniške postaje ne bo uvažal ali izvažal noben vlak.

Vse vlake, ki potujejo proti Gorenjski, bodo nadomestili z avtobusnimi prevozi na relaciji Ljubljana–Jesenice–Beljak in v obratni smeri, so sporočili. Prav tako bodo za vse vlake proti Primorski organizirali nadomestni avtobusni prevoz na relaciji Ljubljana–Borovnica in nazaj. Nadomestni avtobusi bodo vozili po prilagojenem voznem redu, potniki pa bodo vstopali in izstopali na ploščadi ob tiru 1 v neposredni bližini ljubljanske železniške postaje.

Kljub zapori bodo vlaki konec tedna vozili z začasnih peronov na Šmartinskem nadvozu (tiri 95–98, dostop z Masarykove ceste). V smeri proti Dolenjski sprememb ne bo.

Promet proti Štajerski bodo prilagodili – del vlakov bo odpeljal z začasnih peronov (tiri 95-98), za del povezav pa bodo organizirali nadomestni avtobusni prevoz na relaciji Ljubljana–Ljubljana Zalog in nazaj, so sporočili iz Slovenskih železnic. Tudi ti avtobusi bodo pot začeli na ploščadi ob tiru 1 tik ob železniški postaji.

Že v ponedeljek zjutraj bo postaja znova odprta in promet bo stekel po prilagojenem režimu, ki velja od sredine decembra.