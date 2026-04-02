Slovenija

Tretja popolna zapora osrednjega dela železniške postaje v Ljubljani

Ljubljana, 02. 04. 2026 16.12 pred 26 dnevi 2 min branja 4

Avtor:
Ne.M.
Gradbena dela

Na Slovenskih železnicah ob prihajajočih praznikih konec tedna pričakujejo manjše število potnikov. Ob tem napovedujejo tretjo popolno zaporo osrednjega dela železniške postaje v Ljubljani zaradi obsežnih investicijskih del v okviru nadgradnje ljubljanskega železniškega vozlišča. V ponedeljek zjutraj bo postaja znova odprta.

Potnike tako obveščajo, da v soboto, 4. aprila, in v nedeljo, 5. aprila, na osrednje perone ljubljanske železniške postaje ne bo uvažal ali izvažal noben vlak.

"Zaradi spremenjene organizacije prometa pričakujemo podaljšane potovalne čase in morebitne zamude tudi na drugih delih železniškega omrežja po državi. Potnikom svetujemo, da pred odhodom preverijo najnovejše informacije o svoji relaciji in načrtovano pot ustrezno časovno prilagodijo," so zapisali.

Obsežna investicijska dela na ljubljanski železniški postaji
FOTO: Bobo

Prilagojen promet proti Gorenjski, Primorski, Štajerski

Vse vlake, ki potujejo proti Gorenjski, bodo nadomestili z avtobusnimi prevozi na relaciji Ljubljana–Jesenice–Beljak in v obratni smeri, so sporočili. Prav tako bodo za vse vlake proti Primorski organizirali nadomestni avtobusni prevoz na relaciji Ljubljana–Borovnica in nazaj. Nadomestni avtobusi bodo vozili po prilagojenem voznem redu, potniki pa bodo vstopali in izstopali na ploščadi ob tiru 1 v neposredni bližini ljubljanske železniške postaje.

Kljub zapori bodo vlaki konec tedna vozili z začasnih peronov na Šmartinskem nadvozu (tiri 95–98, dostop z Masarykove ceste). V smeri proti Dolenjski sprememb ne bo.

Promet proti Štajerski bodo prilagodili – del vlakov bo odpeljal z začasnih peronov (tiri 95-98), za del povezav pa bodo organizirali nadomestni avtobusni prevoz na relaciji Ljubljana–Ljubljana Zalog in nazaj, so sporočili iz Slovenskih železnic. Tudi ti avtobusi bodo pot začeli na ploščadi ob tiru 1 tik ob železniški postaji.

Že v ponedeljek zjutraj bo postaja znova odprta in promet bo stekel po prilagojenem režimu, ki velja od sredine decembra.

KOMENTARJI4

tron3
02. 04. 2026 19.52
Nč hudga pa to, kdo bo še hodu u macvirje, po kaga, v geto migrantov in ex juge!!!
St. Gallen
02. 04. 2026 17.54
turistu neprijazno mesto in vsakomur, kii si zeli v enem tednu ogledati drzavo predlagam samo Bled, Ptuj, Piran in Veliko planino
oježeš
03. 04. 2026 12.36
Na Bledu tako župan ne mara domačih turistov.
Uporabnik1935308
02. 04. 2026 17.54
Do danes nisem vedel, da se na železniški postaji Ljubljana, vrši uvoz in izvoz.
