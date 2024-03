Tretja razvojna os: 'Postopki za nas na Koroškem tečejo prepočasi'

"Postopki za nas na Koroškem tečejo vse prepočasi. Tudi gradnja na posameznih odsekih teče prepočasi, glede na to, da se že dolga leta borimo za tretjo razvojno os," je po sestanku, na katerem so bili prisotni tudi nekateri drugi koroški župani, dejal Tasič. Napovedal je vztrajanje pri pospešitvi vseh postopkov in hitrejši gradnji.

Upa, da bodo pospešili postopke in da bo letos sprejet vsaj DPN od Slovenj Gradca do Dravograda, morda pa tudi DPN naprej do Holmca, saj je to po njegovih besedah pomembno, da se lahko tudi ostali postopki nadaljujejo.

Župan Občine Prevalje Matic Tasič je v izjavi po sestanku uvodoma izrazil nezadovoljstvo, ker so zaradi "objektivnih in subjektivnih razlogov" zamudili prvotno zastavljene roke za lansko sprejetje omenjenih dveh DPN, a je hkrati izrazil zadovoljstvo zaradi operativnosti današnjega sestanka in zaradi načina, kako je zastavljeno nadaljnje delo.

Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek je današnji sestanek v Ljubljani opisala kot zelo operativen. Na njem so govorili predvsem o pripravah dveh državnih prostorskih načrtov (DPN) za tretjo razvojno os od Slovenj Gradca proti Dravogradu in od tam proti Prevaljam in Avstriji. Po njenih besedah so se dogovorili za nekatere konkretne zadeve in roke, predvsem pa, kako bodo zadeve pospešili.

Po sestanku pa je bil zadovoljen minister za naravne vire in prostor Jože Novak. Med drugim je sodelovanje obeh ministrstev in vseh drugih opisal kot plodno. "Ne postajamo drug drugemu več ovira, ampak iščemo sinergijo in skupne rešitve do konca," je dodal.

Glede priprave in sprejema omenjenih dveh DPN za hitro cesto severno od Slovenj Gradca je minister dejal, da je dokumentacija pri Darsu v veliki meri izdelana, da pa je treba v vsebinskem delu rešitve preveriti zaradi lanskih poplav. "Po tem dogodku zahtevamo, da so vse rešitve odporne tudi na podnebne spremembe, tudi na tako visoke poplave, ki so se zgodile," je dejal minister.

Pričakuje, da bo še pred poletjem javno razgrnjen DPN za vsaj enega od dveh odsekov, za drugega pa nato verjetno tudi kmalu. Dejal je tudi, da so prakso malo obrnili in da zdaj ministrstvo nekoliko priganja investitorja, to je Dars, in tudi vse ostale udeležence v postopku, ki podajajo mnenje. Izpostavil je še aktivnosti Darsa pri pridobivanju gradbenih dovoljenj in v zvezi s tem izrazil optimizem.

Da sodelavci Darsa delajo intenzivno, je poudaril tudi predsednik uprave Darsa David Skornšek, imajo tudi že veliko za pokazati, je dodal. V povezavi z lansko ujmo je priznal, da je povzročila nekaj težav, in poudaril, da je treba iskati strokovne rešitve, ki zdržijo na dolgi rok. Med drugim je povedal še, da se posamična gradbena dovoljenja pospešeno pridobivajo in da so za to, da bi že potekajoča gradnja potekala v zastavljenih rokih, tudi posamezne sklope razdelili na več delov.

Ministrica Bratuškova pa je v zvezi z dokončanjem gradnje hitre ceste na dveh odsekih tretje razvojne osi od Šentruperta do Slovenj Gradca dejala, da postopki potekajo v skladu z zastavljeno časovnico, in ponovila, da je zaključek gradnje predviden sredi leta 2028.

Trenutno, kot je znano, gradnja poteka na treh sklopih 17,5-kilometrskega odseka hitre ceste Velenje–Slovenj Gradec, na sklopu Gaberke pa je že zaključena. Za gradnjo na posamičnih delih oz. etapah 14-kilometrskega odseka hitre ceste Šentrupert–Velenje pa tečejo prvi postopki za izbiro gradbincev.