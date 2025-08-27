Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Slovenija

Tretja razvojna os: zelena luč zahtevku za revizijo

Ljubljana, 27. 08. 2025 09.55 | Posodobljeno pred 27 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA
Komentarji
1

Državna revizijska komisija je v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila za gradnjo hitre ceste na odseku tretje razvojne osi od priključka Velenje jug do priključka Slovenj Gradec jug zavrnila zahtevka za revizijo vlagateljev Kolektor CPG in Strabag, a ugodila zahtevku za revizijo družbe Kolektor Koling.

Kot so pojasnili v komisiji, so vlagatelji Darsu kot naročniku v zvezi z zadnjim sklopom tretje razvojne osi (sklop A - Velenje) očitali kršitve pri sprejemu odločitve o priznanju sposobnosti. Dars je namreč vsem, ki so oddali prijave za posel, priznal sposobnost za sodelovanje.

Kolektor CPG in Strabag v postopku pravnega varstva nista izkazala naročnikovih kršitev, ko je kljub odsotnosti določb v razpisni dokumentaciji glede sodelovanja gospodarskih subjektov iz tretjih držav, ki nimajo sporazuma o odprtju trga javnih naročil EU, priznal sposobnost za sodelovanje skupini gospodarskih subjektov, v kateri poleg družb s sedežem v Sloveniji nastopa Özaltin Insaat Ticaret ve Sanayi s sedežem v Turčiji.

"Na naročniku je namreč presoja, ali se gospodarskim subjektom iz tretjih držav, ki z EU niso sklenile sporazuma o dostopu do javnih naročil, dovoli sodelovanje v konkretnem postopku oddaje javnega naročila, in če se odloči, da to dovoli, presoja, ali je treba določiti prilagoditev rezultatov glede na primerjavo med ponudbami, ki so jih predložili ti subjekti, s ponudbami subjektov iz EU," so zapisali v komisiji.

Kot so pojasnili, komisija v to naročnikovo avtonomno odločitev ne more posegati, saj lahko v postopku pravnega varstva naročnikova ravnanja v primeru ugotovljenih kršitev le razveljavi, ne more pa namesto naročnika sprejemati odločitev v postopku oddaje javnega naročila oz. ne more naložiti naročniku, na katerega izmed možnih dopustnih načinov naj ravna.

Tretja razvojna os - Velunja
Tretja razvojna os - Velunja FOTO: Bobo

Ker Kolektor CPG in Strabag nista izkazala zatrjevanih naročnikovih kršitev v postopku oddaje javnega naročila, je komisija njuna zahtevka za revizijo zavrnila kot neutemeljena.

Ugotovila pa je utemeljenost navedb družbe Kolektor Koling, da Dars na podlagi dokumentacije, ki jo je v postopku oddaje javnega naročila predložila skupina gospodarskih subjektov, v kateri nastopata VOC Celje in Hering iz BiH, ni imel podlage za zaključek, da je ta skupina gospodarskih subjektov izkazala referenco skladno z zahtevo naročnika.

Državna revizijska komisija je zato temu zahtevku za revizijo ugodila in razveljavila naročnikovo odločitev o priznanju sposobnosti skupini kandidatov VOC Celje in Hering.

V okviru severnega dela tretje razvojne osi je trasa od Velenja do Slovenj Gradca dolga 17,5 kilometra, razdeljena je na osem sklopov. Za zdaj so dela končana na skupno dveh sklopih, in sicer na sklopu D (Gaberke) in sklopu F (Jenina). V gradnji sta sklopa B (Škalsko jezero) in H (Konovo). Pred začetkom del so sklopi Velunja, Škale in Podgorje, za zadnji sklop (A - Velenje) v dolžini 2,4 kilometra pa Dars še pridobiva gradbeno dovoljenje.

tretja razvojna os
Naslednji članek

Podpeško jezero zaradi onesnaženja neprimerno za kopanje

Naslednji članek

V Cerkljah na Gorenjskem načrtujejo gradnjo kopališča

KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
galeon
27. 08. 2025 10.29
+1
Pocarji nesposobni.
ODGOVORI
1 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1155