Tretja razvojna os: zelena luč zahtevku za revizijo

Kot so pojasnili v komisiji, so vlagatelji Darsu kot naročniku v zvezi z zadnjim sklopom tretje razvojne osi (sklop A - Velenje) očitali kršitve pri sprejemu odločitve o priznanju sposobnosti. Dars je namreč vsem, ki so oddali prijave za posel, priznal sposobnost za sodelovanje.
Kolektor CPG in Strabag v postopku pravnega varstva nista izkazala naročnikovih kršitev, ko je kljub odsotnosti določb v razpisni dokumentaciji glede sodelovanja gospodarskih subjektov iz tretjih držav, ki nimajo sporazuma o odprtju trga javnih naročil EU, priznal sposobnost za sodelovanje skupini gospodarskih subjektov, v kateri poleg družb s sedežem v Sloveniji nastopa Özaltin Insaat Ticaret ve Sanayi s sedežem v Turčiji.
"Na naročniku je namreč presoja, ali se gospodarskim subjektom iz tretjih držav, ki z EU niso sklenile sporazuma o dostopu do javnih naročil, dovoli sodelovanje v konkretnem postopku oddaje javnega naročila, in če se odloči, da to dovoli, presoja, ali je treba določiti prilagoditev rezultatov glede na primerjavo med ponudbami, ki so jih predložili ti subjekti, s ponudbami subjektov iz EU," so zapisali v komisiji.
Kot so pojasnili, komisija v to naročnikovo avtonomno odločitev ne more posegati, saj lahko v postopku pravnega varstva naročnikova ravnanja v primeru ugotovljenih kršitev le razveljavi, ne more pa namesto naročnika sprejemati odločitev v postopku oddaje javnega naročila oz. ne more naložiti naročniku, na katerega izmed možnih dopustnih načinov naj ravna.
Ker Kolektor CPG in Strabag nista izkazala zatrjevanih naročnikovih kršitev v postopku oddaje javnega naročila, je komisija njuna zahtevka za revizijo zavrnila kot neutemeljena.
Ugotovila pa je utemeljenost navedb družbe Kolektor Koling, da Dars na podlagi dokumentacije, ki jo je v postopku oddaje javnega naročila predložila skupina gospodarskih subjektov, v kateri nastopata VOC Celje in Hering iz BiH, ni imel podlage za zaključek, da je ta skupina gospodarskih subjektov izkazala referenco skladno z zahtevo naročnika.
Državna revizijska komisija je zato temu zahtevku za revizijo ugodila in razveljavila naročnikovo odločitev o priznanju sposobnosti skupini kandidatov VOC Celje in Hering.
V okviru severnega dela tretje razvojne osi je trasa od Velenja do Slovenj Gradca dolga 17,5 kilometra, razdeljena je na osem sklopov. Za zdaj so dela končana na skupno dveh sklopih, in sicer na sklopu D (Gaberke) in sklopu F (Jenina). V gradnji sta sklopa B (Škalsko jezero) in H (Konovo). Pred začetkom del so sklopi Velunja, Škale in Podgorje, za zadnji sklop (A - Velenje) v dolžini 2,4 kilometra pa Dars še pridobiva gradbeno dovoljenje.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.