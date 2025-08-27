Tretja razvojna os: zelena luč zahtevku za revizijo

Kot so pojasnili v komisiji, so vlagatelji Darsu kot naročniku v zvezi z zadnjim sklopom tretje razvojne osi (sklop A - Velenje) očitali kršitve pri sprejemu odločitve o priznanju sposobnosti. Dars je namreč vsem, ki so oddali prijave za posel, priznal sposobnost za sodelovanje.

Kolektor CPG in Strabag v postopku pravnega varstva nista izkazala naročnikovih kršitev, ko je kljub odsotnosti določb v razpisni dokumentaciji glede sodelovanja gospodarskih subjektov iz tretjih držav, ki nimajo sporazuma o odprtju trga javnih naročil EU, priznal sposobnost za sodelovanje skupini gospodarskih subjektov, v kateri poleg družb s sedežem v Sloveniji nastopa Özaltin Insaat Ticaret ve Sanayi s sedežem v Turčiji.

"Na naročniku je namreč presoja, ali se gospodarskim subjektom iz tretjih držav, ki z EU niso sklenile sporazuma o dostopu do javnih naročil, dovoli sodelovanje v konkretnem postopku oddaje javnega naročila, in če se odloči, da to dovoli, presoja, ali je treba določiti prilagoditev rezultatov glede na primerjavo med ponudbami, ki so jih predložili ti subjekti, s ponudbami subjektov iz EU," so zapisali v komisiji.

Kot so pojasnili, komisija v to naročnikovo avtonomno odločitev ne more posegati, saj lahko v postopku pravnega varstva naročnikova ravnanja v primeru ugotovljenih kršitev le razveljavi, ne more pa namesto naročnika sprejemati odločitev v postopku oddaje javnega naročila oz. ne more naložiti naročniku, na katerega izmed možnih dopustnih načinov naj ravna.