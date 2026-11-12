Slovenija
Tretje večje odpuščanje v avtomobilski industriji na Koroškem letos
Slovenjgraško podjetje Grammer, ki izdeluje notranjo opremo za avtomobile, bo zaradi upada naročil odpustilo približno 40 zaposlenih. To je že tretje v nizu obsežnejših odpuščanj zaposlenih v avtomobilski industriji na Koroškem letos. In kaj na to pravijo v vodstvu, kaj občani?
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