Slovenija

Tretji pas na primorki bi lahko začeli graditi že prihodnje leto

Ljubljana, 29. 09. 2025 16.27 | Posodobljeno pred 39 minutami

STA , U.Z.
12

Dars po pridobljenem pravnomočnem okoljevarstvenem soglasju za gradnjo tretjega pasu na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko še letos načrtuje izvedbo javnega naročila. Če bo postopek uspešno zaključen, se lahko prva dela začnejo v drugi polovici prihodnjega leta, so sporočili iz Darsa.

Dars pripravo na širitev primorske avtocestne vpadnice med Vrhniko in Brezovico ter zahodne obvoznice med razcepoma Kozarje in Koseze v šestpasovnico že izvaja. Okoljevarstveno soglasje za dela med Vrhniko in Brezovico je bilo izdano julija, sedaj je pravnomočno.

Na tem delu je Dars sredi septembra odprl avtocestni priključek Dragomer med Brezovico in Vrhniko. Priključek bo po navedbah prvega moža Darsa Andreja Ribiča zaživel v polni funkciji, ko bo zgrajen tretji pas od Kozarij do Kosez ter od Kozarij do Verda.

(fotografija je simbolična)
(fotografija je simbolična) FOTO: Luka Kotnik

Dars je medtem podobna dela pred enim tednom že začel na odseku štajerske avtoceste med priključkoma Domžale in Šentjakob. Stekla so namreč prva gradbena dela v sklopu projekta širitve štajerske avtocestne vpadnice v Ljubljano v šestpasovnico. Projekt bo potekal v dveh etapah, zaključen naj bi bil do konca leta 2027.

Na obeh odsekih bodo tretji pas postavili tako, da bodo odstavni pas preoblikovali v voznega, pri čemer bodo dogradili odstavne niše. Za širitev avtoceste z novim prometnim pasom bi bilo treba izvesti postopke umeščanja v prostor, kar bi podaljšalo izvedbo projekta.

Ribič je ob začetku del za širitev štajerske avtocestne vpadnice v Ljubljano apeliral na odločevalce, naj se postopki umeščanja v prostor skrajšajo, saj Slovenijo v naslednjih letih zaradi nakopičenih zamud iz zadnjih 10, 15 let čaka še veliko večjih obnovitvenih del na avtocestnem omrežju, da se izboljšata pretočnost in varnost.

tretji pas začetek gradnja primorska avtocesta
KOMENTARJI (12)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
wsharky
29. 09. 2025 17.11
+1
kaj vam bo 3 pasovnica, če se vse ustavi na Zoranovi obvoznici - skratka hitro podpisat pogodbe za gradnjo, hitro še pred novimi volitvami 10 aneksov podpisat in to je to za ta mandat Robija in aneks mag. Alenke
ODGOVORI
1 0
bojer
29. 09. 2025 17.11
Resnično bi bilo dobro koga vprašati po zdravju. To so projekti, ki ne zadevajo zgolj Ribiča, temveč več področij in vsaj enkrat naj se sporazumejo, sa j gre za naše na desetine milijonov. Popolnoma laični pristop, ki bo "požru" denar, posledice bodo pa sledile in kot da nimamo niti enega odgovrnega v državnih službah. Tipični primer darsova "bajta" ...
ODGOVORI
0 0
obožeobože
29. 09. 2025 17.06
+1
15 let prepozno.
ODGOVORI
1 0
ljubim svojo državo
29. 09. 2025 17.04
+1
po temu ko so ravnokar postavili protihrupne ograje
ODGOVORI
2 1
boslo
29. 09. 2025 17.01
+1
Se pravi, Nov izvoz/uvor Dragomer boste delali na novo?
ODGOVORI
2 1
Semek
29. 09. 2025 16.57
+0
zamudili... 6 pasovnico bi morali imeti. kam je sel ves denar v teh 50 letih?
ODGOVORI
1 1
traparija
29. 09. 2025 16.56
+0
se prau odstavnega pasa ne bomo vec meli, vse ostalo pa bo isto
ODGOVORI
1 1
Monster_cat
29. 09. 2025 16.54
+0
Si ne predstavljam kksna bo guzva .......glede na to kksna je ze
ODGOVORI
1 1
Buci in Bobo
29. 09. 2025 16.50
-2
Ali pa ožje avtomobile...
ODGOVORI
1 3
simurgh
29. 09. 2025 16.47
+4
Treba je uvest drago tranzitno takso, ne pa še en pas.
ODGOVORI
5 1
Slavko BabIč
29. 09. 2025 16.38
+7
za še več vzhodno evropskih tovornjakov na cesti do Kopra, sežane in Gorice! Bravo!
ODGOVORI
8 1
SDS_je_poden
29. 09. 2025 16.35
+3
Zamude so se nabirale zadnjih 10 do 15 let. Ja, tudi Jufka je zasr....
ODGOVORI
5 2
