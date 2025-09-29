Tretji pas na primorki bi lahko začeli graditi že prihodnje leto

Na tem delu je Dars sredi septembra odprl avtocestni priključek Dragomer med Brezovico in Vrhniko. Priključek bo po navedbah prvega moža Darsa Andreja Ribiča zaživel v polni funkciji, ko bo zgrajen tretji pas od Kozarij do Kosez ter od Kozarij do Verda.

Dars pripravo na širitev primorske avtocestne vpadnice med Vrhniko in Brezovico ter zahodne obvoznice med razcepoma Kozarje in Koseze v šestpasovnico že izvaja. Okoljevarstveno soglasje za dela med Vrhniko in Brezovico je bilo izdano julija, sedaj je pravnomočno.

Dars je medtem podobna dela pred enim tednom že začel na odseku štajerske avtoceste med priključkoma Domžale in Šentjakob. Stekla so namreč prva gradbena dela v sklopu projekta širitve štajerske avtocestne vpadnice v Ljubljano v šestpasovnico. Projekt bo potekal v dveh etapah, zaključen naj bi bil do konca leta 2027.

Na obeh odsekih bodo tretji pas postavili tako, da bodo odstavni pas preoblikovali v voznega, pri čemer bodo dogradili odstavne niše. Za širitev avtoceste z novim prometnim pasom bi bilo treba izvesti postopke umeščanja v prostor, kar bi podaljšalo izvedbo projekta.

Ribič je ob začetku del za širitev štajerske avtocestne vpadnice v Ljubljano apeliral na odločevalce, naj se postopki umeščanja v prostor skrajšajo, saj Slovenijo v naslednjih letih zaradi nakopičenih zamud iz zadnjih 10, 15 let čaka še veliko večjih obnovitvenih del na avtocestnem omrežju, da se izboljšata pretočnost in varnost.