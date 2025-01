Tretji ponedeljek v januarju: najbolj depresiven dan v letu

Tretji ponedeljek v januarju – povsem običajen dan, bi rekli, a prav tega dne se je predvsem v tujini in posledično v Sloveniji oprijel naziv, da gre za najbolj depresiven dan v vsem letu. V tujini mu pravijo 'Blue Monday' ali modri oziroma otožni ponedeljek, na katerega naj bi vplivali dejavniki, kot so vreme, prelomljene novoletne zaobljube, konec veselega decembra in finančni izdatki. Pa je v tem sploh kaj resnice?