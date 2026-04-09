'Tretji steber' s predlogom interventnega zakona za razvoj Slovenije

Njihov odgovor glede podpore pričakujejo do petka opoldne, je na omrežju X objavil predsednik NSi Jernej Vrtovec. Zapisal je, da so v zakonskem predlogu prvi ukrepi za prihajajočo krizo, med njimi nižji DDV za osnovna živila in del energentov, in nekatere druge rešitve s področja malega gospodarstva, davkov, zdravstva, pokojnin in dolgotrajne oskrbe. Od parlamentarnih strank pričakujejo morebitne predloge in dopolnitve. Vrtovec pravi, da s tem uresničujejo svojo zavezo in "v ospredje postavljajo ključne rešitve, ki jih Slovenija v tem trenutku najbolj potrebuje."

Kot izhaja iz objave, tretji politični steber med drugim predlaga znižanje DDV na pet odstotkov za 15 osnovnih živil in začasno, za devet mesecev, znižanje DDV na 9,5 odstotka za električno energijo, zemeljski plin, daljinsko ogrevanje in les za kurjavo. Med predlogi je znižanje dohodnine za oddajanje premoženja v najem na 15 odstotkov ter v dolgoročni najem za mlade in mlade družine na pet odstotkov, pa tudi uvedba socialne kapice za vse vrste prispevkov in za vse zavezance pri 7500 evrov bruto plače. Predlagajo ureditev sistema t.i. normiranih podjetnikov, in sicer bi najvišjo dovoljeno mejo za sodelovanje v sistemu za t. i. polne normirance določili pri 150.000 evrov, davčna stopnja bi znašala 20 odstotkov, normirani odhodki pa bi se priznavali progresivno. Podobno bi bolj ugoden sistem obdavčitve uvedli za popoldanske normirance. Predlagajo tudi uvedbo mikro s.p.