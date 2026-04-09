Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

'Tretji steber' s predlogom interventnega zakona za razvoj Slovenije

Ljubljana, 09. 04. 2026 16.53 pred 1 uro 2 min branja 156

Avtor:
STA N.Š.
Jernej Vrtovec, Marko Lotrič in Tina Bregant, skupna lista NSi, SLS in Fokus Marka Lotriča

Stranke t.i. tretjega političnega stebra - NSi, SLS in Fokus ter Demokrati in Resni.ca - so pripravile predlog interventnega zakona za razvoj Slovenije, ki vsebuje več ukrepov. Posredovale so ga vsem parlamentarnim strankam.

Njihov odgovor glede podpore pričakujejo do petka opoldne, je na omrežju X objavil predsednik NSi Jernej Vrtovec. Zapisal je, da so v zakonskem predlogu prvi ukrepi za prihajajočo krizo, med njimi nižji DDV za osnovna živila in del energentov, in nekatere druge rešitve s področja malega gospodarstva, davkov, zdravstva, pokojnin in dolgotrajne oskrbe. Od parlamentarnih strank pričakujejo morebitne predloge in dopolnitve.

Vrtovec pravi, da s tem uresničujejo svojo zavezo in "v ospredje postavljajo ključne rešitve, ki jih Slovenija v tem trenutku najbolj potrebuje." 

Podjetniki in obrtniki za hitre ukrepe ob rastočih cenah in grozeči krizi

Kot izhaja iz objave, tretji politični steber med drugim predlaga znižanje DDV na pet odstotkov za 15 osnovnih živil in začasno, za devet mesecev, znižanje DDV na 9,5 odstotka za električno energijo, zemeljski plin, daljinsko ogrevanje in les za kurjavo.

Med predlogi je znižanje dohodnine za oddajanje premoženja v najem na 15 odstotkov ter v dolgoročni najem za mlade in mlade družine na pet odstotkov, pa tudi uvedba socialne kapice za vse vrste prispevkov in za vse zavezance pri 7500 evrov bruto plače.

Predlagajo ureditev sistema t.i. normiranih podjetnikov, in sicer bi najvišjo dovoljeno mejo za sodelovanje v sistemu za t. i. polne normirance določili pri 150.000 evrov, davčna stopnja bi znašala 20 odstotkov, normirani odhodki pa bi se priznavali progresivno. Podobno bi bolj ugoden sistem obdavčitve uvedli za popoldanske normirance. Predlagajo tudi uvedbo mikro s.p.

Omilili pogoje za ponovni vstop v sistem normirancev

Predlagajo tudi sistem t.i. študentskega samostojnega podjetnika, za katerega bi veljala bistveno zmanjšana obveznost plačila prispevkov do določenega praga prihodkov ter ohranitev ugodnosti, ki izhajajo iz študentskega statusa. Za študentskega samostojnega podjetnika bi določili možnost poslovanja pod pogoji oz. v obliki, ki je primerljiva s popoldanskim s.p.

Med predlaganimi ukrepi je tudi ukinitev dodatnega prispevka za dolgotrajno oskrbo za osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic (popoldanski s.p., dopolnilna dejavnost na kmetiji in sobodajalci) in ukinitev prispevka za dolgotrajno oskrbo za upokojence. Med ukrepi sta tudi možnost prejemanja polne pokojnine ob nadaljevanju delovne aktivnosti in začasna neuporaba novega zakona o gostinstvu do konca letošnjega leta.

Predlagajo odpravo prepovedi dela zdravstvenih delavcev, ki so zaposleni v javni zdravstveni mreži, pri zasebnikih, odpravo prepovedi sklepanja pogodb med javnimi zdravstvenimi zavodi in zasebniki ter odpravo omejitev razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki za koncesionarje.

tretji steber zakon interventni

Redno gibanje je za parkinsonove bolnike ključnega pomena

Trend vpisovanja v programe nižjega poklicnega izobraževanja

  • ZOFA S POSTELJNO FUNKCIJO
  • KOTNA SEDEŽNA GARNITURA
  • DNEVNI REGAL
  • DNEVNI REGAL
  • VZMETNICA
  • ŠIROKA KOMODA
  • OMARA Z DRSNIMI VRATI
  • OMARA Z OGLEDALOM
  • VISEČA OMARA
  • SPODNJA OMARICA
  • SREDNJE VISOKA OMARA
  • ENOTA Z UMIVALNIKOM
  • KUHINJSKI BLOK
  • KOTNA PISALNA MIZA
  • DIREKTORSKI STOL
  • PREDSOBA
  • STOL
  • JEDILNA MIZA
  • ZLOŽLJIV VRTNI SEDEŽ
  • VRTNA MIZA
KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
sioxxos
09. 04. 2026 18.40
Tako se dela - bravo NSI-SLS+FOKUS + Demokrati + Resnica. Ne pa ta levičarska mafija iz Gibanja Svobode, ki namesto konkretne vsebine in ukrepov ponuja število ministrstev. Levičarstvo v Sloveniji je mafija, korupcija, nesposobnost in uničevanje gospodarstva. Ti ukrepi sredinskega trojčka pa so vsebina in rešitev za gospodarstvo plus za upokojence prenehanje kraje njihovih pokojnin in možnost dodatnega zaslužka brez izgube njihovih prigaranih pokojnin. Bravo sredinski trojček. Gazi to levičarsko mafijo s konkretnimi ukrepi.
Odgovori
0 0
deltex
09. 04. 2026 18.39
Če bi naj bile volitve "volja ljudstva" bi jo morali politiki tudi upoštevati. Po enostavnem izračunu: če relativna zmagovalka nima 46 glasov podpore, naj v vlado povabi drugouvrščeno, če še ni dovolj tretjeuvrščeno in tako naprej. Po tej formuli bi torej vlado morali sestaviti Svoboda in SDS. Briga me, kako. Bi se že zmenili nekako... Ti dve stranki bi imeli več kot zadostno večino, skoraj ustavno. Takšna vlada bi dejansko bila "volja ljudstva" ne pa da o prihodnosti odločajo neke instantne stranke, ki jim itak gre samo za denar. Seveda se sliši to utopija, ker tako SDS kot Svobodo vodita 2 velika ega, ampak takšna vlada bi v resnici bila vlada narodne enotnosti o kateri sanja Golob. A takšne vlade ne moreš sestaviti, če vanjo ne povabiš druge zelo močne stranke. Golob je naredil napako ker ni povabil Janše. Saj morda iz tega nič ne bi nastalo, a vsaj poskusil bi. Tudi za državo bi bila odlično, da se nehamo opredeljevati za enega ali drugega. Naj skupaj pokažeta, kaj zmoreta. To bi bila volja skoraj 60 odstotkov volivcev, to pa je cifra. Sliši se kot znanstvena fantastika, ampak ni nemogoče. Nobena skrivnost ni, da jaz ne maram Janše in SDS, predvsem zaradi načina vladanja, ampak če bi večinsko zmagali bi pač to spoštoval, saj je takšna volja ljudstva. Ni pa volja ljudstva, da vlado omogočajo neke brezvezne stranke tipa Demokrati ali Resnica, pa tudi Levica...
Odgovori
0 0
JanezOrban
09. 04. 2026 18.38
Vrhunsko .. srednji sloj bomo še bolj nasrkali kod do zdaj ... s.p-jevci pa bodo še bolj bogati kot so .. 👏 Plan se uresničuje revne spravit še nižje bogate pa še višje 🐴.
Odgovori
+1
1 0
kritika1
09. 04. 2026 18.38
Ja, to je povratek v čase, ko smo bili še normalna država in za upokojence in zagotovo za vse, ki želijo delati je to dobro. Če koga boli glava kje jemati denar je recept preprost. Oklestiti sredstva za vse, ki ne prispevajo konkretno k blaginji družbe, oklestiti javno upravo in opraviti reorganizacijo javne uprave s temeljito racionalizacijo na kadrovskem in finančne področju.
Odgovori
+1
1 0
pravica1
09. 04. 2026 18.38
Prepričan sem, da ustavna večina slovencev NI za privatizacijo zdravstva.
Odgovori
0 0
Holy50
09. 04. 2026 18.35
Nič ne piše kolikšni proračunski, ZPIZ, ZDR PR izpad je to. In kako na kakšen način se bodo pravice financirale. Mora z kreditom ali...novi zujf
Odgovori
+0
2 2
JanezOrban
09. 04. 2026 18.35
Najprej govora o razbremenitvi vseh plač, sedaj pa kar naenkrat KAPICA🤷‍♂️. Zopet bodo samo tisti z višjimi plačami dobili več, srednji razred pa bo kaj? ...zopet pozabljen? 2x še dvignete minimalno pa nebo več razlike med minimalno in povprečno plačo🫡 Anže Logar ? Naredite mi bogate še bogatejše? 🤔 Žalostno beseda pred volitvami je tekla o razbremenitvi dela nasploh‼️
Odgovori
+1
2 1
DK48
09. 04. 2026 18.34
S temi predlogi je Logar dokončno dal košarico Golobu.
Odgovori
+2
2 0
a.kralj1994
09. 04. 2026 18.32
Ja lepo, da so predlagal...in kaj zdej? A so pozabil, koliko glasov so dobili od volilcev? Je pa pohvalno, da želijo prispevat svoje predloge k vodenju države...kdo bo pa vodil in sprejel te predloge, je pa seveda povsem druga stvar...bomo videli, kaj ne?
Odgovori
+0
1 1
Arguss
09. 04. 2026 18.31
Pri tretjem stebru ni 10% ne bo jim dišalo.
Odgovori
+1
2 1
Pig Brother
09. 04. 2026 18.30
Čimprej Svoboda - SDS. Razumite da vse ostalo stranke so dosegle 1/10 ali manj. Takšne stranke niso rešitev. Večina mora biti skupaj...one pa v opoziciji. Se gleda volja naroda ali volja špekulacij?
Odgovori
+0
2 2
Pig Brother
09. 04. 2026 18.32
Ministrska mesta pa morajo zasesti ljudje, ki so bili izvoljeni in ne tisti, ki niso bili
Odgovori
+2
2 0
presrani
09. 04. 2026 18.30
Edina možnost je ,da ostane v politiki Simon ,da mu damo ministrstvo .
Odgovori
+1
1 0
piu
09. 04. 2026 18.29
nič od tega, če znižate ddv bodo trgovci zvišali marže in cene bojo še višje.....
Odgovori
+3
4 1
soxx
09. 04. 2026 18.29
Privatni zdravstveni koncesionarji prihajajo, plačevali jih bomo iz proračuna, državne bolnice in zdravstvene domove pa lahko kar zapremo. Živela Amerika!!!!
Odgovori
+1
3 2
Pig Brother
09. 04. 2026 18.28
kje so d.o.o.ji z enim zaposlenim? njihova pismenost ne premore tega?
Odgovori
0 0
JanezOrban
09. 04. 2026 18.28
Delate samo za bogate, za lastnike stanovanj- manjši davek. Za upokojence, ki bodo lahko delali, so večinoma samo tisti, ki imajo dobro plačane službe in bodo zdaj zraven plače dobili še celo penzijo ( nevem v kateri državi je še tako ). Za premožnejše bodo še poleg vsega ukinili 5. dohodninski razred. Nič ni govora o tem, kako pomagati mladim do stanovanja, in ni ostalo nič za siromake v prvem, pa še mogoče drugem doh. razredu. Ja dvignili boste dohodninske lestvice, to so drobtinice za najrevnejše. Bravo mladi, volili ste desno, zakaj že?
Odgovori
+1
5 4
presrani
09. 04. 2026 18.29
Zakaj že niso sa gospo Hot.
Odgovori
+0
1 1
ds-65
09. 04. 2026 18.32
Štirih leta so višali davke in kje smo danes.
Odgovori
+0
1 1
pravica1
09. 04. 2026 18.36
hahaha, najemodajalci bodo zaslužili še več, kot da bo to kaj znižalo najemnine, samo v žep bodo pospravili več.
Odgovori
+1
1 0
peglezn
09. 04. 2026 18.26
fantje, za predlagatelje skupaj je volilo skoraj 1/3 volivcev. 1/4 še za Janšo. Kdo vam je napumpal vaše glave, da gladko žalite in zaničujete polovico Slovencev? In ta polovica je volila točno to, kar se zdaj predlaga? A imate levi spet problem z demokratičnimi procesi ali kar z vsemi drugače mislečimi? S tem, da bi bil zdaj cajt, da gre v luknjo kdo z leve.
Odgovori
+2
6 4
peglezn
09. 04. 2026 18.28
ko pa smo že pri luknjah... danes je Slobodna Dalmacija objavila, da jim bo Slovenija vrnila ne vem koliko okostij povojno pobitih. Ne vem katerih, ker pri nas pobojev ni bilo in se zato o tem tudi ne poroča.
Odgovori
+4
4 0
pravica1
09. 04. 2026 18.34
Narobe so poročali, nedolgo nazaj sem poslušal Ferenca, pa hrvaška država ni bila pripravljena sofinancirat izkopa njihovih ljudi, pravtako se je za dnk analizo odločilo 12, še z besedo dvanajst ljudi/svojcev. Nikogar to prav zares ne briga, razen politike.
Odgovori
+1
1 0
JanezOrban
09. 04. 2026 18.26
To se je vedelo da so Skrajni desničarji za kapitaliste že med korono ko so dodatke delili!
Odgovori
+0
6 6
Beila Ciao1
09. 04. 2026 18.27
Ja naš brko Luka in Asta sta jih sedaj ustavljala.
Odgovori
+5
5 0
gmajna
09. 04. 2026 18.26
Volitve, boljše kot tole S na vidiku bi bilo da se GOLOB in Janša vsedeta dol snameta rokavice in sestavita vlado
Odgovori
+1
4 3
bibaleze
Portal
Petletni sin Maje Šuput začenja glasbeno kariero
Ponosni Matjaž ob maturantskem plesu hčerke
Ponosni Matjaž ob maturantskem plesu hčerke
Herojski policisti pomagali družini v stiski
Herojski policisti pomagali družini v stiski
Mladoletna hči Jelene Karleuše naj bi si operirala nos
Mladoletna hči Jelene Karleuše naj bi si operirala nos
zadovoljna
Portal
Kavbojke v tem odtenku bomo nosile letošnjo pomlad
Helena Blagne objavila fotografijo in sprožila val komentarjev
Helena Blagne objavila fotografijo in sprožila val komentarjev
Kožna bolezen, ki najpogosteje prizadene ženske nad 35. letom starosti
Kožna bolezen, ki najpogosteje prizadene ženske nad 35. letom starosti
To je Kaja povedala o odnosu z Nušo
To je Kaja povedala o odnosu z Nušo
vizita
Portal
Znanstveniki so odkrili količino kave, ki občutno zmanjša stres, rezultat vas bo presenetil
Slovenci smo nori nanj: zakaj je čemaž vsako pomlad pravi zvezdnik narave
Slovenci smo nori nanj: zakaj je čemaž vsako pomlad pravi zvezdnik narave
Vedno več držav se sooča z enakim problemom
Vedno več držav se sooča z enakim problemom
Zakaj vse več otrok trpi zaradi anksioznosti? Strokovnjaki izpostavljajo tri ključne razloge
Zakaj vse več otrok trpi zaradi anksioznosti? Strokovnjaki izpostavljajo tri ključne razloge
cekin
Portal
Ta evropska destinacija beleži kar 236-odstotno rast zanimanja turistov
Družina znižala življenjske stroške za kar 75 odstotkov
Družina znižala življenjske stroške za kar 75 odstotkov
Kako Slovenci znižujejo davke in gradijo premoženje?
Kako Slovenci znižujejo davke in gradijo premoženje?
Tik pred dopusti: podražitve vozovnic so neizogibne
Tik pred dopusti: podražitve vozovnic so neizogibne
moskisvet
Portal
Odločeno: Ženska, odgovorna za smrt zvezdnika, dobila 15 let zapora
Ločitev zaradi sarme? Mož presenečen nad ženino potezo v kuhinji
Ločitev zaradi sarme? Mož presenečen nad ženino potezo v kuhinji
Smrt igralca iz Igre prestolov: umrl pri 35 letih zaradi redke bolezni
Smrt igralca iz Igre prestolov: umrl pri 35 letih zaradi redke bolezni
Obstaja povezava med izbiro avtomobila in inteligenco? Raziskave razkrivajo zanimive rezultate
Obstaja povezava med izbiro avtomobila in inteligenco? Raziskave razkrivajo zanimive rezultate
dominvrt
Portal
Aprilska ohladitev: kako zaščititi vrt pred mrazom in slano
Sedem stvari, ki jih je smiselno odstraniti iz dnevne sobe, če želite bolj urejen dom
Sedem stvari, ki jih je smiselno odstraniti iz dnevne sobe, če želite bolj urejen dom
Presenečenje na priljubljeni pohodniški poti: Kako se je noj znašel na Nanosu?
Presenečenje na priljubljeni pohodniški poti: Kako se je noj znašel na Nanosu?
Talno ogrevanje ali radiatorji: kaj je boljše za vaš dom? Strokovni nasveti Bojana Žlebnika
Talno ogrevanje ali radiatorji: kaj je boljše za vaš dom? Strokovni nasveti Bojana Žlebnika
okusno
Portal
Najboljše jagodne sladice brez peke, ki jih morate poskusiti to pomlad
Manj kot 5 minut za omako, ki se poda k skoraj vsaki jedi
Manj kot 5 minut za omako, ki se poda k skoraj vsaki jedi
Črna redkev v kuhinji: izvrstni recepti za vsakodnevne jedi
Črna redkev v kuhinji: izvrstni recepti za vsakodnevne jedi
Ajdova kaša: ideje, kako jo pripraviti za zajtrk, kosilo in večerjo
Ajdova kaša: ideje, kako jo pripraviti za zajtrk, kosilo in večerjo
voyo
Portal
Sanjski moški
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Kmetija
Kmetija
Komar
Komar
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1641