Tretji vročinski val proti vrhuncu, morje bi se lahko ogrelo do tridesetice

V mestih in na Primorskem bodo spet tropske noči.

Segrevajo pa se tudi kopalne vode. Morje ima že zdaj 28 in bi se lahko v prihodnjih dneh segrelo tudi na 30 stopinj Celzija.

"Jutra, sploh v mestih in na Primorskem, so zelo topla. Spet namreč beležimo tropske noči, ko temperature ponoči ne padejo pod 20 stopinj Celzija," še razlaga meteorolog.

Možne so tudi vročinske nevihte, predvsem v petek, soboto in nedeljo. Te po besedah Satlerja s seboj prinašajo tudi nižje temperature, a se bodo še zmeraj gibale nad tridesetico.

A pretirane vročine ne bo. "Na Goriškem se bo jutri ogrelo do 35 stopinj Celzija, drugod približno dve stopinji manj. V osrednji in vzhodni Sloveniji bo najtopleje v sredo, drugod pa v četrtek - živo srebro se bo povzpelo na 33 oziroma 34 stopinj Celzija," razlaga vremenoslovec.

Slovenijo je zajel že tretji letošnji vročinski val. "Temperature so pričele naraščati že v soboto, vročina pa ne bo popustila vsaj še do sredine prihodnjega tedna," pravi naš hišni prognostik Aleš Satler .

Od četrtka naprej pa se nov vročinski val obeta tudi drugim evropskim državam, prizadel bo predvsem severno Francijo ter dele Belgije, Luksemburga in Nizozemske. Po napovedih francoskega vremenoslovca Francoisa Jobarda bi se lahko živo srebro tam prvič povzpelo do ali prek 40 stopinj Celzija.

Četrtek, 25. julija pa bi lahko bil celo "zgodovinsko vroč dan". V Parizu za ta dan napovedujejo od 41 do 42 stopinj Celzija. Obstajajo tudi možnosti, da bi dosegli nov vročinski rekord. Najvišja temperatura zraka, ki so jo doslej namerili v francoski prestolnici je 40,4 stopinje Celzija iz leta 1947. Odkar od leta 1873 beležijo temperature, je bilo takrat edinkrat, da so v Parizu namerili več kot 40 stopinj Celzija.

Rekordno visoke temperature se ta teden obetajo tudi drugim francoskim krajem, vključno z mesti Reims, Bourges, Lille in Clermont Ferrand.

28. junija letos so v kraju Verargues na jugu Francije namerili 46 stopinj Celzija, kar je bila najvišja doslej izmerjena temperatura ozračja v državi.

Visoke temperature ozračja so napovedane tudi v Veliki Britaniji in Nemčiji.