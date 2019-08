Tretjina mlajših od 30 let že najela kredit

Po podatkih spletne ankete, ki jo je izvedla Zveza potrošnikov Slovenije je tretjina mladih do 30. leta že najela kredit, najpogosteje gotovinskega. Polovica je pred odločitvijo primerjala ponudbo šestih različnih bank in hranilnic, pogoji pa so načeloma nekoliko ugodnejši kot pri običajnih potrošniških kreditih.

"Za zavarovanje kredita vsi ponudniki zahtevajo vsaj kreditno sposobnega poroka, ki bo vrnil izposojeni denar, če tega dijak ali študent ne bi zmogel, izjema je osnovni študentski kredit NLB. Porok nosi enako odgovornost za plačilo kredita kot kreditojemalec, zato ga ni preprosto dobiti, nikakor pa nikogar ne smemo siliti v poroštvo. S seboj je treba prinesti osebni dokument kreditojemalca in poroka, davčno številko, potrdilo o šolanju, odločbo o dodelitvi štipendije ali pokojnine, upravno izplačilno prepoved in potrdilo o plači poroka ter izpolniti vlogo za odobritev kredita," je pogoje predstavila Alina Meško iz Zveze potrošnikov Slovenije.

Največ pet tisoč evrov

Študentski krediti omogočajo izposojo do največ pet tisoč evrov, kar ustreza plačilu šolnine, izobraževanja, nakupu računalnika ali potovanja, čemur so ti krediti tudi namenjeni. Čas odplačila je od enega do največ treh let. Študentje višjih letnikov lahko dobijo posojilo tudi z večjim zneskom in daljšo dobo odplačila.

Obrestne mere študentskih kreditov ugodnejše od klasičnih potrošniških

Obrestne mere študentskih kreditov so praviloma ugodnejše od tistih pri primerljivih klasičnih potrošniških kreditih. Stroškov odobritve ni ali pa so nižji, prav tako v večini primerov ni stroška zavarovanja zaradi oblike zavarovanja – poroštva. Pri dodatnem zavarovanju je treba plačati zavarovalno premijo, strošek ocene rizika, stroške hipoteke.

A obresti niso edini strošek, ki ga plačamo banki, zato kreditov ne smemo primerjati (le) po obrestnih merah. Da bi lahko naredili ustrezno primerjavo, na ZPS svetujejo, da banke študenti oz. dijaki zaprosijo za informativne izračune: vsi krediti, ki jih želimo primerjati, morajo biti v enakih zneskih in za enaka obdobja odplačil, primerjamo pa jih po efektivni obrestni meri (EOM), ki vsebuje vse stroške, ali po skupnem znesku, ki ga mora plačati potrošnik. Najugodnejši je kredit z najnižjim EOM oziroma skupnim zneskom, ki ga moramo plačati.