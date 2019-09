Redke bolezni so večinoma resne in kompleksne, življenjsko ogrožujoče ali kronično izčrpavajoče bolezni, ki imajo težke posledice za obolele in njihove svojce. Nemalokrat so tudi smrtne, saj tretjina otrok z redkimi boleznimi ne dočaka več kot petega let starosti.

Zato ne povzročajo le fizičnih bolečin in trpljenja, ampak tudi velike psihične, čustvene in socialne stiske. Zdravljenje, oskrba in nega lahko za bolnika z redko boleznijo in njegovo družino predstavljajo velik finančni izdatek, ki ga nemalokrat sami ne zmorejo. Več v oddaji Svet na Kanalu A ob 18:00.