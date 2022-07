Tretjina slovenskih dijakinj zaradi interneta razmišlja o plastični operaciji

Na internetu so mladostniki izpostavljeni nemogočim lepotnim standardom, idealiziranim in seksualiziranim podobam ljudi in njihovih življenj. Nedoseganje lepotnih idealov, ki jih vsiljujejo nerealne in pogosto grafično obdelane spletne objave, ima lahko slab vpliv na počutje in duševno dobrobit mladostnikov, ki so v občutljivem obdobju glede sprejemanja svojega telesa in razvijanja občutka lastne vrednosti, so v sporočilu za javnost zapisali v Centru za varnejši internet.

Raziskava, ki so jo februarja in marca izvedli med 486 učenci tretjega triletja in 246 dijaki, je pokazala, da lahko mladostniki zaradi tovrstnih objav postanejo obsedeni z zunanjim videzom, nezadovoljni s svojim telesom, imajo občutke manjvrednosti, so pod pritiskom, razočarani in nesproščeni.

Najstniki svoje telo primerjajo s podobami na spletu. Kar 45 odstotkov mladostnikov se s spletnimi vplivneži primerja že v osnovni šoli in je zaradi tega nezadovoljnih s svojim izgledom. V srednji šoli je ta odstotek višji, z vplivneži se primerja kar 59 odstotkov najstnikov.