Tretjina svetovnega prebivalstva okužena s tuberkulozo

Tuberkuloza, poznana tudi kot jetika ali sušica, je nalezljiva bolezen pljuč, ki prizadene pljuča in pogosto poteka kronično, s številnimi zapleti, lahko vodi tudi v smrt. Poznali so jo že v davni preteklosti, saj so jo našli pri egipčanskih mumijah. Tuberkuloza je še danes velik problem zaradi slabe in pomanjkljive zdravstvene oskrbe, slabih življenjskih pogojev in revščine v določenih predelih sveta, širjenja HIV/AIDS okužb, vojnih razmer in problemov beguncev, brezdomcev, zapornikov..

Vendar je treba okrepiti prizadevanja, da bi lahko do leta 2030 dosegli 80-odstotno zmanjšanje primerov tuberkuloze v primerjavi z letom 2015. EU in njene države članice si prizadevajo, da bi do leta 2030 odpravili epidemije aidsa in tuberkuloze ter zatrli hepatitis in druge prenosljive bolezni v skladu s ciljem trajnostnega razvoja na področju zdravja, so sporočili iz Evropske komisije.

'Zaradi begunske in migrantske problematike se spopadamo z novimi izzivi'

Nadzorovano zdravljenje je najbolj zanesljiva strategija, ki pripomore k uspešnemu zaključku zdravljenja in s katero se zmanjša možnost pojava odpornih oblik tuberkuloze. Predsednica sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pulmologiji Maruša Ahačič je ob svetovnem dnevu tuberkuloze pojasnila, da je v Sloveniji stanje na področju obravnave bolnikov s tuberkulozo specifično, saj se zdravstveni delavci soočajo z bolniki iz občutljivih skupin, kot so starostniki, alkoholiki, odvisniki od prepovedanih substanc ter begunci in migranti.

"Zaradi begunske in migrantske problematike se spopadamo z novimi izzivi, z bolniki s tuberkulozo, ki izhajajo iz drugačnega sociokulturnega okolja. Treba je najti nove komunikacijske poti - tudi z nevladnimi organizacijami in s prostovoljci - ter postaviti v središče obravnave posameznega bolnika s tuberkulozo in ne zdravstvenega sistema samega," je izpostavila Ahačičeva.