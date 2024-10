Tretjina vzorcev spodnjega perila vsebuje nevarne kemikalije

OGLAS

Test je pokazal, da se je bisfenolom v spodnjem perilu, v katerem prevladujejo sintetična vlakna, skoraj nemogoče izogniti. "Absurdno je, da je bisfenol A (BPA) omejen v igračah, ne pa tudi v tekstilnih izdelkih," je, kot so sporočili iz Zveze potrošnikov Slovenije (ZPS), dejala vodja projektov v ZPS Urša Šmid Božičevič.

Potrošniške organizacije zato odločevalce doma in v EU pozivajo, da je na tem področju skrajni čas za spremembo zakonodaje. Potrošnike pa pozivajo, naj podprejo mednarodno kampanjo za zaostritev evropske zakonodaje na področju kemikalij in podpišejo peticijo. Kot so pojasnili, so proizvajalci kot odziv na zdravstvena tveganja, ki jih povzroča BPA, razvili alternative bisfenolov, ki naj bi bile manj škodljive, hkrati pa ohranjajo funkcionalne lastnosti BPA. Vendar študije nakazujejo, da tudi te snovi predstavljajo pomembna tveganja in imajo lahko podobne škodljive učinke kot BPA. EU je zato za 30 od 148 bisfenolov leta 2022 priporočila omejitev uporabe, je povzela Anja Bubik s fakultete za varstvo okolja v Velenju.

Spodnje perilo FOTO: Shutterstock icon-expand

Šmid Božičevičeva je navedla, da so v analizi 166 vzorcev spodnjega perila prisotnost bisfenola S (BPS) našli v 29 vzorcih, bisfenola F (BPF) v 16 vzorcih, BPA v 15, BADGE-2H2O v 11 ter BADGE in BADGE-2HCL v po enem vzorcu. Poudarila je, da je tveganje za stik z bisfenoli prek spodnjega perila prisotno pri vseh skupinah, a je pri ženskah v vseh starostnih skupinah večje kot pri moških. Za vzorce so odšteli od nekaj evrov do več kot 60 evrov, kupili pa so jih pri vseh najpomembnejših trgovcih, je dodala. V ZPS zato potrošnikom svetujejo, naj izbirajo oblačila iz naravnih materialov. Pozorni naj bodo na sestavine v izdelkih za osebno nego in izberejo naj tiste, ki ne vsebujejo bisfenolov. Izbirajo naj izdelke z oznako 'Brez BPA', zlasti pri plastičnih posodah in plastenkah, ter za shranjevanje živil raje uporabijo steklene ali keramične posode.