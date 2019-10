Trezen odziv pilota rešil Luko Koper pred okoljsko katastrofo

Letos aprila je švedski tanker Alice s preveliko hitrostjo priplul mimo pilotskega stolpa proti Luki Koper. Junaški pilot je s svojega čolna skočil na krov tankerja, se povzpel do poveljniškega stolpa in ukazal oster obrat in zmanjšanje hitrosti. S tem je najverjetneje rešil Slovenijo pred okoljsko katastrofo v našem morju.

183 metrov dolg švedski tanker Alice je aprila plul proti koprskemu pristanišču z veliko hitrostjo, piše Dnevnik. K čimprejšnjemu prihodu so ga pozivali iz uprave, saj so tisti večer pričakovali tri tankerje, z zgodnejšim prihodom pa bi prehiteli tanker Valtellina, ki je sicer prihod najavil tri minute pred Alice. Okoljsko katastrofo preprečil junaški pilot s svojim odzivom A v komunikaciji med upravo za pomorstvo in poveljnico tankerja je očitno nastal nesporazum, saj je tanker mimo pilotskega stolpa priplul z dvakrat večjo hitrostjo, kot je predvidena za vplutje v pristanišče. Luko Koper je pred okoljsko katastrofo rešil priseben pilot. FOTO: Aljoša Kravanja Poln tanker, ki naj bi sicer plul pod bahamsko zastavo, sprejme več kot 24.000 ton goriva, koliko pa je natančno prevažal v tistem trenutku, pa ni znano. Katastrofo je po pisanju Dnevnika rešil pilot družbe Koper Piloti Andrej Gorup, ki je na svojem čolnu prehitri tanker prehitel, se povzpel nanj in ukazal oster obrat ter zmanjšanje hitrosti. Piloti sicer ne prevzemajo poveljstev nad ladjo, temveč jim le pomagajo do priveza. V tistem trenutku je bil tanker z ugrezom 11,7 metra glede na poročilo preiskovalca pomorskih nesreč od plitvine 10 metrov oddaljen manj kot 200 metrov. "Samo trezni reakciji pilota in vlačilca se gre zahvaliti, da tanker ni nasedel na čelu prvega pomola in da se ni zgodila velika okoljska katastrofa," je zapisal preiskovalec. Pred dvema letoma pred Koprom nasedel tanker, a se na srečo trup ni predrl Leta 2017 smo bili priča nesreči, v kateri je tanker Capodistria z 200 tonami nafte nasedel v bližini Debelega rtiča. Nafta k sreči ni iztekla, saj se trup ladje ni predrl. Tanker se je s plitvine ob pomoči plime sam izvil. Nesreča se je zgodila zaradi odpovedi avtomatskega pilota.