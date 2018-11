Trezne voznike nagradili z vstopnicami

Celjski rokometaši so se v sklopu nacionalne preventivne akcije Alkohol, droge in druge psihoaktivne snovi v prometu, ki jo vodi Javna agencija republike Slovenije, pridružili nadzoru cestnega prometa v centru Celja.

Gal Marguč in Matic Grošelj sta voznikom in voznicam, ki jim je alkotest pokazal 0,00 delila vstopnice za prihajajočo težko pričakovano tekmo Lige prvakov med RK Celje Pivovarna Laško in RK PPD Zagreb, ki bo 18. novembra v Celju.

Vozniki so bili nad sodelovanjem s športniki prijetno presenečeni

Kot so sporočili iz PU Celje, so v eni uri ustavili enega voznika, ki je vozil pod vplivom alkohola, enemu, ki je vozil brez vozniškega dovoljenja, so zasegli vozilo, pri vseh

ostalih ustavljenih voznikih, ki jih ni bilo malo, pa alkotesti niso pokazali alkohola v krvi. Vozniki so bili nad sodelovanjem policije s športniki prijetno presenečeni.