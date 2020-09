Znan zmagovalec natečaja za prenovo Trga Evrope, ki povezuje Gorici

Klemen Miklavič , župan Mestne občine Nova Gorica, je povedal, da so idejo za prostorski razvoj te svetovne posebnosti, kar obe Gorici nedvomno sta, prispevali arhitekti s celega sveta. "To je prvi korak v urbani razvoj pozabljenega, zabrisanega območja med obema mestoma in odločen korak v smeri ambicije enotnega urbanega prostora Nove Gorice, Gorice in Šempetra. S tem se začenja neko novo obdobje prostorskega razvoja, ki je logična faza v spremembi političnega sistema po vstopu v Evropsko unijo in po odstranitvi ovir ob vstopu v schengen. Obdobje prvega vala epidemije koronavirusa nam je pokazalo, kako zelo je prepleteno življenje obeh Goric. Zato je čas za naslednji korak, to je skupno načrtovanje na področju urbanizma. To bo predstavljajo vezno tkivo med dvema po videzu tako različnima urbanima prostoroma. Zanimanje arhitektov in prispeli predlogi nam potrjujejo, da je ta posebnost obeh Goric, ki se zlivata v enotno urbano območje, prepoznavna ne samo v Evropi, ampak tudi po celem svetu."

Mednarodna žirija je izbrala najpomembnejša dela, ki najbolje predstavljajo idejo novega skupnega čezmejnega ozemlja, sešitega z evropsko in kulturno nitjo, ki pripomore h kandidaturi Nove Gorice in Gorice za Evropsko prestolnico kulture 2025, so sporočili organizatorji projekta.

Z izbiro zmagovalca se je končal mednarodni idejni natečaj za prenovo Trga Evrope in urbano ureditev obmejnega območja, župana obeh Goric pa sta razkrila zmagovalce; tri nagrajene projekte in tri projekte s častno omembo. Na natečaj je prispelo 56 projektov, 54 pa jih je prešlo v fazo ocenjevanja. Na natečaju so sodelovali udeleženci iz 18 držav, med njimi Italije, Slovenije, Španije, Francije, Ugande, Rusije in Japonske.

Rodolfo Ziberna, župan Občine Gorica, pa je dodal, da je ekonomske in socialne krize mogoče premagati z novim upanjem, novimi priložnostmi razvoja in rasti, in sicer preko spodbujanja mladih, naj zasledujejo svoje sanje in zaupajo v prihodnost. "V tem duhu je namreč sklenjena skupna kandidatura Nove Gorice in Gorice za evropsko prestolnico kulture in projekta oblikovanja Trga Evrope ter tega čezmejnega območja, ki ne sme biti zgolj oris gradbenega in urbanističnega dela, temveč simbol rojstva nove Evrope."

Člani žirije so pojasnili, da je bila natečajna naloga predstaviti idejne predloge za urbani kontekst in projektne predloge za Trg Evrope ter oblikovne rešitve za novi Epicenter. Prejeti projekti so bili zelo raznoliki po tematskem pristopu tako v zvezi z idejnim delom kot tudi z vidika arhitekturnih odgovorov za Trg Evrope in Epicenter.

1. nagrada

Za najboljši projekt je strokovna žirija izbrala načrt Studia Associato di Architettura Baglivo Negrini, ki je prejel tudi nagrado v višini 25.000 evrov. Zmagovalca Carmelo Baglivo in Laura Negrini sta konec leta 2015 ustanovila studio BAN. Od leta 2016 do 2017 sta za Fundacijo Reggio Children prenovila: vrtec Mauro Laeng izobraževalnega zavoda D'Alessandro-Risorgimento v Teramu, izobraževalni zavod Silvestro v L'Aquili in vrtec Elisabetta in Chiara Aquaro v Bariju. Leta 2016 so nadzirali uprizoritev razstave "TML", ki so jo gostili na britanski akademiji v Rimu in na Italijanskem kulturnem inštitutu v Londonu, New Yorku in Adis Abebi. Sodelovali so na različnih državnih in mednarodnih tekmovanjih in leta 2017 osvojili omembo na mednarodnem tekmovanju "The Bench 2017".