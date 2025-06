Trg kriptovalut vstopa v obetavno fazo ob začetku leta 2025

Točno to se trenutno dogaja na trgih kriptovalut. Po tem, ko je trg v prvem četrtletju 2025 doživel pravi udarec govorimo o 18,6-odstotnem padcu, zaradi katerega so mnogi podvomili o svojih življenjskih odločitvah je sledil izjemen preobrat. A to ni tipičen kripto rally. Tri stvari ga delajo drugačnega: Wall Street je končno vstopil z resničnim denarjem, generacija vaših staršev kupuje kripto hitreje kot njihovi otroci, in regulatorji digitalnih sredstev ne obravnavajo več kot radioaktivni odpadek.

Zgodba o preobratu postane še bolj nora, ko pogledamo podrobnosti. Bitcoin je konec ma ja dosegel 111.000 dolarjev, kar se sliši impresivno, dokler ne ugotovimo, kaj ga dejansko poganja. Medtem ko Bitcoin zavzema 59,1 % celotnega trga (številke, ki jih nismo videli od začetka leta 2021), se pri drugih kovancih dogaja nekaj zanimivega. Gibanja cen Solane in drugih uveljavljenih kriptovalut pogosto sledijo predvidljivemu vzorcu po tem, ko Bitcoin doseže nove cenovne mejnike gre za zamik, ki ga opažamo že leta. Kar pa to obdobje dela resnično zanimivo, je infrastruktura, ki podpira te premike. Pričakuje se, da bosta letos odobrena ETF-ja za Solano in XRP, kar pomeni, da tradicionalne finance končno sprejemajo več kot le Bitcoin in Ethereum. Se spomnite nore 272-odstotne vrzeli med povpraševanjem in ponudbo decembra 2024? ETF-ji so takrat kupovali 51.500 BTC, medtem ko so rudarji proizvedli le 13.850 novih kovancev. To ni bila špekulacija malih vlagateljev to je bila institucionalna lakota.

Ko je Wall Street končno dojel sporočilo

Naj vas osupnem s številkami, ki bi pred petimi leti zvenele kot znanstvena fantastika. 23. maja so ETF-ji za Bitcoin in Ethereum v enem samem dnevu pritegnili 1,05 milijarde dolarjev. BlackRockov sklad IBIT je sam vzel 877,2 milijona dolarjev največji enodnevni priliv v ETF v zgodovini. Ne v zgodovini kripto ETF-jev. V celotni zgodovini ETF-jev. In to ni bil slučaj. V celotnem maju so Bitcoin ETF-ji pritegnili več kot 3,6 milijarde dolarjev, kar naredi aprilskih 2,97 milijarde skoraj skromne. BlackRock zdaj upravlja s 68,7 milijarde dolarjev v kripto sredstvih, potem ko je od aprila dodal še 7,7 milijarde. Ne govorimo o dnevnih trgovcih, ki mečejo denar v meme kovance govorimo o pokojninskih skladih, zavarovalnicah in družinskih pisarnah, ki sprejemajo premišljene odločitve. Podatki iz decembra me še vedno osupnejo. ETF-ji so absorbirali skoraj štirikrat več Bitcoina, kot so ga lahko proizvedli rudarji, kar je ustvarilo šok v ponudbi, ki še vedno odmeva po trgih. Ko ogromne finančne institucije upravljajo desetine milijard v kripto sredstvih, postane jasno, zakaj se to zdi bistveno drugače kot FOMO manija malih vlagateljev leta 2017.

Vaš oče je verjetno boljši v kriptu kot vi

Tu pa postane res zanimivo in, iskreno, nekoliko nerodno za mlajše vlagatelje. Leta smo domnevali, da je kripto igra za mlade dvajsetletniki brez česa za izgubiti, ki vlagajo v kovanec, ki je trend na TikToku. A podatki iz anket kažejo, da je 69 % vlagateljev, starih od 45 do 60 let, kupilo kriptovalute, v primerjavi z le 55 % tistih, starih od 18 do 29 let. Prav ste prebrali. Ljudje z hipotekami, šolninami za otroke in pokojninskim načrtovanjem bolj množično sprejemajo kripto kot študentje. Tudi pristop k vlaganju se bistveno razlikuje. Medtem ko mlajši vlagatelji lovijo zadnji meme kovanec v upanju na eksplozijo cene, kar 70 % vseh kripto imetnikov raje izbira uveljavljene kriptovalute z dejansko zgodovino. Ko jih vprašajo o potencialu za rast, jih 36 % verjame, da bo kripto preseglo delnice (34 %), obveznice (13 %) in nepremičnine (17 %). Najbolj zgovorno? 73 % ameriških imetnikov kripta namerava vlagati tudi v preostanku letošnjega leta. To ni zagon, ki ga poganja internetni hype to je premišljeno vlaganje ljudi, ki so opravili domačo nalogo in se zavestno odločili, kam želijo usmeriti svoj denar.

Kaj dejansko kaže kristalna krogla