Trg MDB v Ljubljani odslej le za pešce in kolesarje

V okviru prenove so na trgu uredili parkovne tlakovane in zelene površine, zasadili nova drevesa in namestili urbano opremo ter obnovili vodovod, plinovod in javno razsvetljavo. Sprva so na Mestni občini Ljubljana načrtovali, da bo nova prometna ureditev na trgu sledila načelom skupnega prometnega prostora, a so nato odločili, da bodo trg spremenili v območje za pešce.

Namreč odkar je območje preurejeno, so nekateri vozniki na nekaj mestih poškodovali tlak, uničili zelenice in ogrozili varnost šibkejših uporabnikov prostora. Na robove obnovljenih ploščadi bodo zato namestili elemente za preprečevanje dostopa motornim vozilom na to območje.