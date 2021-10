Trg republike bo ograjen do konca tedna, po Ljubljani pričakujte zapore cest

Policijska uprava (PU) Ljubljana ponovno opozarja "glede današnjega neprijavljenega napovedanega shoda". Kot so sporočili, bo "zaradi predvidene načrtovane in prijavljene športne prireditve ob koncu tedna (Ljubljanski maraton, op. a.), organizator skladno z dovoljenjem danes in tudi v dneh do konca prireditve ogradil prireditveni prostor na Trgu republike". Zaradi protesta pa so danes možne zapore določenih cest proti središču Ljubljane, je še izpostavil Tomaževic.

icon-expand Omejitev gibanja v Ljubljani FOTO: Luka Kotnik V praksi to pomeni, da bo ograjen celoten Trg republike, kjer bodo postavljeni tudi šotori in ostala oprema, potrebna za izvedbo športnega dogodka, je nadalje zapisal predstavnik PU Ljubljana Tomaž Tomaževic. "Zaradi tega bo gibanje in zbiranje ljudi na tem mestu oteženo. Vse prosimo, da upoštevajo ukrepe, ki jih bo za varovanje območja zagotovil organizator, ter navodila in ukaze varnostnih služb na tem območju," je dodal. Glede današnjih protestov pa je zapisal, da "obstaja možnost, da bodo zaradi poteka neprijavljenega shoda zaprte določene ulice in ceste na območju centra Ljubljane". Voznikom svetuje, "da v času shoda ne opravljajo nenujnih voženj v smeri centra in naj raje uporabljajo obvoze preko ljubljanskega avtocestnega obroča". "Tudi na splošno apeliramo, naj morebitni udeleženci ne ovirajo in ogrožajo javnega prometa. Med drugim je potrebno razumeti, da cestne povezave pogosto uporabljajo tudi ekipe za reševanje in bi bilo zaradi tega lahko ogroženo tudi življenje ljudi," je še sklenil Tomaževic.