Trg republike ograjen, povečana prisotnost policistov v središču Ljubljane

Protestniki proti uvedbi pogoja PCT znova napovedujejo demonstracije v središču Ljubljane. Prejšnji sredin protest je minil v znamenju izgredov, v katerih je bilo poškodovanih osem ljudi, od tega sedem policistov. Policija tokrat zatrjuje, da je varnost pred DZ poostrena, povečana je prisotnost njihovih pripadnikov, ograje na Trgu republike pa že stojijo. Organizator tokratnega zborovanja ni prijavil.

Minulo sredo se je pred DZ po podatkih policije zbralo osem tisoč ljudi, ki so protestirali proti uvedbi pogoja PCT. Po mirnem uvodnem delu pa je prišlo do izgredov, potem ko so skupine začele obmetavati policiste in poslopje državnega zbora z baklami, granitnimi kockami in pirotehničnimi sredstvi. Policija je množico razgnala, znova pa so uporabili tudi vodni top. Na poslopju DZ je bilo razbitih 12 oken, nastala pa je tudi druga gmotna škoda v središču mesta.

icon-expand Ograje pred DZ FOTO: 24UR

Na policijo so leteli številni očitki zaradi domnevne nepripravljenosti. Namreč, za razliko od večine tradicionalnih petkovih kolesarskih shodov, tokrat pred parlamentom ni bilo postavljenih ograj, število policistov je bilo manjše, njihov kordon in množico pa je ločevala le cesta na Šubičevi ulici. Strokovnjak za policijska pooblastila s Fakultete za varnostne vede Miroslav Žaberl je povedal, da varnostna ocena ni bila ustrezna. "Treba bi bilo postaviti ograjo, mogoče že predhodno vpoklicati pripadnike posebne policijske enote ali kaj podobnega." Predvsem zato, ker bi takšne izgrede lahko predvideli, je dejal in dodal, da bo policija "znova morala poseči po represivnejših ukrepih". Za danes popoldne je napovedan nov protest, policija pa je, po tokratnih zagotovilih, bolje pripravljena.

Policija: Spremljamo dogajanje, shod ni prijavljen Kot so nam sporočili s PU Ljubljana, spremljajo, zbirajo in vrednotijo informacije v povezavi z aktualnimi dogodki. "V skladu s pridobljenimi informacijami se tudi izdela varnostna ocena na podlagi katere se tovrstni dogodki spremljajo." Dodali so, da se "vedno v največji možni meri izvedejo priprave z namenom zagotovitve varnosti vseh", ukrepe pa da prilagajajo varnostni situaciji. Ob tem so na policiji povedali, da organizator današnjega shoda ni prijavil in hkrati ni prevzel odgovornosti, ki mu jo zakon nalaga. "Ker je bilo ugotovljeno, da gre za neprijavljen shod je policija na njem dolžna zagotavljati javni red in mir, ne pa dejansko vseh ukrepov, ki so z zakonom naloženi organizatorju."

icon-expand Izgredi na protestih nasprotnikov PCT. FOTO: Bobo