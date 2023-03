Promet upadel za tretjino: bodo kmalu padle cene rabljenih nepremičnin?

Okoli osem tisoč poslov z rabljenimi nepremičninami so v prvih dveh mesecih minulega leta zabeležili na Fursu, letos pa pretres. V januarju in februarju je bilo v Sloveniji sklenjenih le 5.800 takšnih poslov oziroma za kar 28 odstotkov manj. Predrag Todić iz Ljubljana nepremičnine komentira: "Zagotovo je situacija proti lanskemu letu drugačna. Tukaj je obrestna mera tista, ki vpliva. Situacija v svetu in v Evropi je, kakršna je, ljudje so malo skeptični in tudi ponudba je manjša. To vpliva na vse skupaj."

Cene pa variirajo med štiri tisoč in štiri tisoč petsto evrov za kvadratni meter novega in med tri tisoč tristo in tri tisoč sedemsto evrov za kvadratni meter rabljenega stanovanja. "V primerjavi z lanskim letom se cene ne dvigujejo, zaradi inflacije stojijo. Ko pa bo večja ponudba novogradenj, potem pričakujemo, da se bodo cene za rabljene nepremičnine začele nižati," pravi Todić. To pa se utegne zgoditi že do letošnjega poletja, je optimističen sogovorec, saj je v Ljubljani, kot pravi, veliko novih projektov tik pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja.

Najmanjše ljubljansko stanovanje, namenjeno prodaji, meri zgolj dobrih deset kvadratnih metrov, a se nahaja na izvrstni lokaciji v bližini Tivolija. Stranišče in tuš sta ločena z zaveso, dvigala ni, so zapisali prodajalci, ki sobo prodajajo za 66 tisoč evrov oziroma za več kot 6.200 evrov za kvadratni meter. 187 kvadratnih metrov pa ta hip meri najdražje ljubljansko stanovanje. Za penthouse v novozgrajeni stolpnici ob ljubljanski obvoznici želijo prodajalci iztržiti dva milijona tristo tisoč evrov oziroma skoraj 12.300 evrov za kvadratni meter.

Trenutna ponudba nepremičnin v Ljubljani ponuja več kot 1.100 stanovanj in 400 hiš, namenjenih prodaji, ter 350 stanovanj in 40 hiš, namenjenih oddaji. Na prodaj je tudi 59 garaž, 257 poslovnih prostorov in 186 parcel.