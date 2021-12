Trgovci iz polic umaknili izdelke klavnice Košaki

Po razkritju posnetkov neprimernega ravnanja z živalmi v mariborski klavnici Košaki in uvedbi inšpekcijskega nadzora se odzivajo tudi trgovci. Spar Slovenija je izdelke tega dobavitelja začasno umaknil iz svoje ponudbe, Hofer in Tuš sta začasno prekinila njihovo dobavo. Iz Mercatorja, Lidla in trgovin Jager pa so sporočili, da izdelkov te klavnice že sicer ne prodajajo. Uprava za varno hrano je inšpekcijski nadzor v klavnici uvedla takoj po objavi posnetkov surovega ravnanja z živalmi.

"Inšpekcijski postopek sicer še ni končan," sporočajo iz ministrstva. So pa iz družbe Košaki popoldan sporočili, da so danes prejeli zapisnik inšpekcije v zvezi s posnetki. Kot pravijo, so v postopku bile izrečene globe dvema zaposlenima, odgovorni osebi in podjetju. Več bo znanega po zaključku postopka. Iz Košakov, kjer obžalujejo, kar se je dogajalo z živalmi, sicer sporočajo, da so na podlagi posnetkov zamenjali odgovorno osebo, pooblaščenca za dobrobit živali in sprožili interno preiskavo glede domnevnih nepravilnosti v tehnološkem procesu omamljanja. icon-expand Prašiči FOTO: AP V preteklem letu naj bi izvajali različne ukrepe, od izobraževanj zaposlenih o pravilnem ravnanju z živalmi do posodobitve hlevov in opreme za omamljanje.