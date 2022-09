Trgovci opozarjajo na 'številne nepravilnosti' pri primerjavi cen živil

Iz Lidla so sporočili, da bodo komentarje delili le z deležniki, "da bi zagotovili, da analiza cen izdelkov ne bo vsebovala napačnih primerjav in bo bolje izvedena". Lidl Slovenija stalno sledi zavezi, da svojim kupcem ponuja najboljše razmerje med ceno in kakovostjo izdelkov v svoji ponudbi, so še zatrdili.

Ne glede na to pa so ocenili, da bi bil popis cen lahko strokovnejši. "Nujna bi morala biti primerjava primerljivih izdelkov, da bi se izognili morebitnim napakam in nepravilnostim pri popisu cen, pa bi pred objavo morali trgovcem poslati popis v preverbo, saj bi le tako res zagotovili popis pravih izdelkov," so prepričani.

Košarica je glede na analizo najcenejša v Eurospinu, kjer jih rezultati prvega popisa ne presenečajo, saj da je to potrdilo že več neodvisnih raziskav. Kot so dodali, želijo kupcem vse dni v letu ponujati ciljno usmerjeni izbor kakovostnih izdelkov po nizkih cenah.

V Hoferju so medtem že v ponedeljek izpostavili, da so v primerjavi cen navedene "številne nepravilnosti", ki so jih že posredovali izvajalcu. Med njimi so sporočili navzdol popravljene cene testenin, masla in jabolk ter izpostavili, da košarica pri njih v resnici stane 46,08 evra, torej najmanj med vsemi trgovci, ki so predmet primerjave v Sloveniji.

"Če izhajamo iz dejstva, ki ga navaja izvajalec, da se popis izvaja iz kupčevih oči, bi ta v primeru, da je zaloga na primer najugodnejših polžkov v posamezni trgovini slučajno pošla, zagotovo izbral cenovno primerljiv izdelek, na primer svedre, ne pa izdelka blagovne znamke Barilla, ki je skoraj trikrat dražji," so še zapisali.

Popisane so redne cene, razlike pa so, z izjemo enega trgovca, minimalne, so danes izpostavili v Mercatorju. Kot so spomnili, lahko imetniki kartice Pika pri svojih nakupih še dodatno prihranijo z zbiranjem pik, za najzvestejše kupce pa da je tako košarica v Mercatorju s 46,69 evra najcenejša.

"Ocenjujemo pa, da bi bila potrebna primerjava cen v celotni verigi, od kmeta do police," so se odzvali na spremljanje cen. "Trgovci se namreč vsakodnevno soočamo v zahtevami dobaviteljev po dvigu cen, priča pa smo tudi že primerom, da dobavitelji napovedujejo celo prekinitev dobav blaga, če ne pristanemo na zahtevano povišanje cen," so pojasnili.

Da je pri popisu prišlo do več napak, na katere so opozorili pristojne, pa so se odzvali še v Tušu, ki ima po primerjalniku najdražjo košarico. Kot so navedli, primerjava ni upoštevala njihovih najcenejših izdelkov v kategorijah kruh, goveje meso, siri, sončnična olja in jabolka, ki da so bili na zalogi v vseh trgovinah na območju Ljubljane. Ob tem se v določenih primerih po njihovih navedbah primerjajo cene neprimerljivih izdelkov, denimo znotraj iste kategorije se primerjajo tekoči jogurti v tetrapakih in plastenkah, izdelki lastne blagovne znamke.