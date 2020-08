Trgovci zagotavljajo, da so razkužila ob vhodih v trgovine ustrezna.

V ZPS so ta teden opozorili za zaskrbljenost potrošnikov glede ustreznosti razkužil, nameščenih ob vstopih v stavbe. "Brizgalniki mnogokrat izbrizgajo minimalne količine, prepogosto so prazni," so zapisali. ZPS je zato pozvala Zdravstveni inšpektorat RS, da čim prej preveri ustreznost razkužil. Medtem pa so nekateri trgovci že zatrdili, da spoštujejo vsa navodila NIJZ.

NIJZ trgovcem in drugim nalaga, da morajo ob vhodih v svoja poslopja namestiti razkužila, ki morajo biti namenjena razkuževanju rok ter vsebovati vsaj 60 odstotkov alkohola in hkrati sestavine, ki preprečujejo izsuševanje rok.

V Mercatorju so navedli, da so kupcem za razkuževanje rok pred vstopom v trgovine na voljo samo preverjena in certificirana razkužila z vsaj 60 odstotki alkohola.

"Preverjamo certifikate teh izdelkov, naša služba interne kontrole in varne hrane pa zaposlenim v trgovinah posreduje tudi navodila o uporabi sredstev za razkuževanje, poslovodje pa izvajajo nadzor tudi nad tem, da so za ta namen določena in nabavljena razkužila na voljo,"so poudarili.

Da je v vseh namenskih razkužilih, ki jih v trgovinah uporabljajo za kupce in zaposlene, vsebnost etanola v razkužilu skladna s smernicami NIJZ, so izpostavili tudi v Hoferju.

"Certificirana razkužila so kupcem na voljo v okviru postaje za razkuževanje rok ob vhodu v trgovino, našim sodelavkam in sodelavcem pa na ključnih točkah, med drugim na blagajni, na oddelku pekarne in v toaletnih prostorih,"so nanizali.

Nabavo razkužil izvajajo centralno za 87 svojih poslovalnic v Sloveniji, s čimer je, tako diskontni trgovec, zagotovljen ustrezen nadzor že pri sami nabavi.

Podobno pojasnilo je prišlo iz Lidla, kjer so zapisali, da so od izbruha novega koronavirusa zamenjali že kar nekaj blagovnih znamk razkužil. Postregli so tudi s podatkom, da imajo trenutno v uporabi izdelke podjetij Kimi in Plastik Si.

Vsa sledijo navodilom NIJZ, so zagotovili in dodali, da jih naročajo centralno za vse trgovine. Hkrati "tudi redno preverjamo zalogo razkužil v trgovinah in jim po potrebi dodeljujemo nove količine", so pristavili.

"Razkužila, ki jih uporabljamo v Merkurjevih trgovinah, ustrezajo vsem slovenskim in evropskim direktivam ter standardom. Vsako razkužilo mora namreč imeti zahtevane dokumente, ki jih preverja pooblaščena zunanja institucija. Ta izda mnenje, ali razkužilo ustreza slovenski in evropski zakonodaji. Razkužil, ki nimajo ustreznih dokumentov in ne ustrezajo zahtevanih standardov, v Merkurju ne prodajamo, niti jih ne uporabljamo za lastne namene,"pa so problematiko popisali v Merkurju.

Tudi samo nabavo vodijo centralizirano. "Za poslovalnice naročamo blago na zalogo, ki se po potrebi deli naprej na naše trgovske centre. Opisan centraliziran proces omogoča nadzor nad tovrstnimi produkti,"so navedli.

Opozorili so še, da tudi sicer skrbijo za varno nakupovanje ter za zaščito kupcev in zaposlenih. "Tako upoštevamo priporočene ukrepe pristojnih organov, obvezna sta uporaba zaščitne maske in razkuževanje rok ob vstopu v trgovino. O dodatnih zaščitnih ukrepih opozarjamo tudi s plakati, naše prodajalne redno zračimo ter skrbno čistimo nakupovalne vozičke, košare in ostale prodajne površine,"so sklenili.