Nezadovoljni trgovci zahtevajo boljše delovne pogoje in višje plače

Nezadovoljstvo zaposlenih v trgovinski dejavnosti je po besedah generalnega sekretarja Sindikata delavcev trgovine Slovenije Ladija Rožiča vse večje, "prišlo je tudi do odkritih zahtev po organizaciji stavke". Kot je opozoril, se dobički in prihodki v dejavnosti krepijo, plače pa ostajajo enake. Oblikovali so več zahtev za delodajalce.

Da je nezadovoljstvo veliko, je sindikat preveril s peticijo. "Začeli smo v Engrotušu, nadaljevali pa jo bomo v vseh večjih trgovskih podjetjih po Sloveniji," je na današnji novinarski konferenci pojasnil generalni sekretar Sindikata delavcev trgovine Slovenije (SDTS) Ladi Rožič.

icon-expand Generalni sekretar Sindikata delavcev trgovine Slovenije Ladi Rožič. FOTO: POP TV

Tina Podbevšek iz Centra za družbeno raziskovanje Cedra je dodala, da je bila akcija zbiranja podpisa doslej zelo uspešna. V dveh tednih so zbrali 640 podpisov, nekaj jih še čakajo. Ob tem se je Sindikat Tuš Slovenija številčno okrepil za 50 odstotkov, kar je po njenih besedah izjemen uspeh. Do njih sicer prihajajo informacije, da poslovodje v nekaterih trgovinah peticije mečejo v smeti, da bi preprečili podpise delavcev, kar po besedah Podbevškove ostro obsojajo. "Spet drugje pa so poslovodje trgovke in trgovce podprli in se tudi sami podpisali. Pogovarjanje med delavci je ključno, da sindikat postane močan," je dejala.

SDTS je zaradi nezadovoljstva v panogi oblikoval več zahtev, ki so jih naslovili na delodajalske organizacije. Zahtevajo dvig osnovne plače, ki ne sme biti nižja od zakonsko določene minimalne plače. Prav tako zahtevajo povračilo polnih potnih strokov, regres za letni dopust v višini najmanj 1500 evrov. "Čeprav smo letos dobili 250 evrov višji regres, je bil ta še vedno izplačan 45 odstotkov na Tuševo kartico, 55 odstotkov v denarni obliki. Jasno je, da zahtevamo celoten regres v denarni obliki," je poudarila predsednica Sindikata Tuš Slovenija Mirjana Janjić. Prav tako mora biti v pogodbi o zaposlitvi točno določen kraj opravljanja dela, uprava pa mora zagotoviti, da bo v poslovalnicah dovolj kadra, ki bo pokrival tudi eventualne odsotnosti zaradi bolniških, dopustov itd., zahteva sindikat. Delodajalci morajo, kot so še poudarili, dosledno upoštevati kolektivne pogodbe dejavnosti.

icon-expand Prodajalka kruha (slika je simbolična). FOTO: A.P.

"Da je trgovinska dejavnost ena največjih v državi, ni treba pojasnjevati. Leta 2021 je bilo v gospodarskih družbah zaposlenih 90.357 delavcev, lani je ustvarila 1,3 milijarde evrov čistega dobička, kar je enkrat več kot leto prej. Prihodki od prodaje so na letni ravni narasli za 25,1 odstotka, brez trgovine z motornimi gorivi pa 5,5 odstotka. Promet se je povečal, dobički so se povečali, plače pa ostajajo iste," je bil kritičen Rožič. Ob tem je po njegovih besedah zaposlenih iz leta v leto manj, vseskozi pa se odpirajo novi trgovski centri. "Denar za centre je, za trgovine je, za plače zaposlenih ga pa ni," je ponovil. Najhuje je po njegovih besedah v maloprodaji. V številnih podjetjih morajo zaradi pomanjkanja delavcev skrajševati obratovalne čase, ob čemer je Rožič opozoril, da prihaja do odkrite in direktne diskriminacije, saj podjetja novim delavcem ponudijo višje plače. Najbolj oškodovani so starejši delavci, ki imajo veliko izkušenj. "Dogaja se celo to, da imajo študentje brez delovnih izkušenj višje urne postavke kot zaposleni," je dejal in pozval k takojšnji odpravi te diskriminacije.