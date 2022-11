Trgovec po duši, kmet po poreklu in gradbinec v prostem času

Pojasnil je, da se je ob odhodih v tujino, kjer je kupoval kavbojke in druge stvari, spraševal, zakaj vsega tega ni mogoče kupiti v Sloveniji. Odločil se je, da bo to njegov cilj, a je čakal na pravi trenutek, od vsega začetka pa varčeval za svojo prvo trgovino. V 90. letih je postavil prvo trgovino na podeželju, kjer je lahko posameznik kupil vse in ljudem s podeželja tako ni bilo treba več v mesta. Lokacije zemljišč je sicer izbiral po občutku in nikoli ni zgrešil. Na vprašanje, ali drži, da je svoj imperij postavil brez kreditov, je odvrnil, da so vmes prišli trenutki, ko so sodelovali tudi z bankami, načeloma pa je vse zgradil brez kreditov.

Več pa v oddaji Ena na ena danes ob 17.40.